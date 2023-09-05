Ловчев прокомментировал забег Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который эмоционально отпраздновал гол своей команды в матче с ЦСКА (1:1).

Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.

Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.

Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

«Отличный матч провел Фернандес, у меня нет никаких вопросов к нему, когда парень побежал радоваться. Он не виноват в том, что не оказался в ЦСКА – я уже говорил, что если игрок был нужен армейцам, вопрос решался только деньгами. Это современный мир, где никто уже в мораль не играет.

А когда стадион стал свистеть, у него появилась ярость – отсюда и этот забег после гола. Когда тебя весь матч освистывают, трудно удержаться от ответного шага.

Не понял, за что его освистывали. Ну сейчас время денег – и обвинять футболиста в том, что он хотел вернуться в ЦСКА, но не вернулся, потому что ЦСКА не дал столько денег, как «Зенит» – за что?

Футболисты стали играть только за деньги. Он играл за ЦСКА, и играл хорошо, претензий не было 10 лет – почему об этом не вспоминают?» – написал Ловчев в телеграме.

Футбольный сезон разгоняется: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!