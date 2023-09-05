Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Ловчев прокомментировал забег Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

    Ловчев прокомментировал забег Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

    Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который эмоционально отпраздновал гол своей команды в матче с ЦСКА (1:1).

    • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
    • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

    «Отличный матч провел Фернандес, у меня нет никаких вопросов к нему, когда парень побежал радоваться. Он не виноват в том, что не оказался в ЦСКА – я уже говорил, что если игрок был нужен армейцам, вопрос решался только деньгами. Это современный мир, где никто уже в мораль не играет.

    А когда стадион стал свистеть, у него появилась ярость – отсюда и этот забег после гола. Когда тебя весь матч освистывают, трудно удержаться от ответного шага.

    Не понял, за что его освистывали. Ну сейчас время денег – и обвинять футболиста в том, что он хотел вернуться в ЦСКА, но не вернулся, потому что ЦСКА не дал столько денег, как «Зенит» – за что?

    Футболисты стали играть только за деньги. Он играл за ЦСКА, и играл хорошо, претензий не было 10 лет – почему об этом не вспоминают?» – написал Ловчев в телеграме.

    Футбольный сезон разгоняется: следите за главными матчами с бонусом до 17000₽!

    Новости по теме
    Созин призвал забанить Фернандеса на два матча за забег после гола в ворота ЦСКА 18
    Агент Вагнера: «Мой клиент никогда бы не поступил, как Фернандес» 7
    Журавель назвал Фернандеса «русским валенком» 5
    Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.09.2023 09:36
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11630

      ivany4 5 сентября, 11:24

      Бывают у Ловчева моменты просветления.
      Хорошо бы их использовать всегда и ко всем одинаково, а не выборочно.))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5255

      Эном айс 5 сентября, 10:35

      Пусть разовое,но очень верное жекиное суждение.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2569

      Чермындыр 5 сентября, 10:26

      Раньше в мире было много разных идей. Кто-то верил в коммунизм, кто-то в пацифизм, кто-то в верность и в любовь, кто-то в славу.
      На сегодняшний день произошла смена парадигмы и во всем мире осталась только одна идея - бабки. Сегодня все делается ради бабок, абсолютно все

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      ramblernasheveverything > Чермындыр 5 сентября, 11:26

      И на сво жизнь на кон подставляют за бабки...? да / нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13228

      Вомбат 5 сентября, 10:20

      Иные футболисты в своей карьере учитывают что-то кроме денег. Понимают, что всех денег на свете все равно не заработаешь. Например, Мбаппе и миллиардом саудовских евро не соблазнился. Но большинство профессиональных спортсменов выбирают именно деньги. И к ним очевидно всегда относился и Марио Фернандес. Из него в ЦСКА сделали легенду потому что он хорошо играл и был скромным в интервью. Хотя то, что ему наплевать на страну, где он живет и на ее народ было понятно из того, что он за 10 лет не то, что не выучил русский, но даже не пытался. Он по-русски и не понимал ни слова. А если человек не уважает окружающих, то какая он может быть для них легенда? Он же и вас, красно-синие, не уважал. Да, хорошо играл потому, что профессионал. Да, давал

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13228

      Вомбат > Вомбат 5 сентября, 10:22

      адекватные интервью, потому что он адекватный человек. Но он всегда был наемником и остался им. Многим, в том числе и мне, это всегда было понятно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16128

      Алексей З 5 сентября, 09:44

      ЕС, его ЦСКА звал не бесплатно играть, можно поумерить свои аппетиты ради клуба , который тебя открыл для страны. Далеко не бедный человек.
      Поэтому и освистывали.
      Вам , ЕС, этого не понять, так как за гонорар от газпром -медиа ( матч-тв) вы родной Спартак готовы говном днём и ночью поливать.
      Два сапога - пара.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19751

      ilichkadr 5 сентября, 09:42

      Бразилец Фернандес побежал поздравлять бразильца Сантоса с забитым голом. И чё!? С этого эпизода надо сделать проблему и мусолить его делая акцент на не возвращение Марио в ЦСКА?
      P.S. В нашей спортивной "журналистике" сплошная дешёвка............

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 