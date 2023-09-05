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  • Ловчев прокомментировал забег Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

Ловчев прокомментировал забег Фернандеса после гола в ворота ЦСКА

5 сентября 2023, 09:36
6

Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поведение защитника «Зенита» Марио Фернандеса, который эмоционально отпраздновал гол своей команды в матче с ЦСКА (1:1).

  • Бразилец, замененный на 82-й минуте, пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
  • Он разогнался до 33,8 км/ч. Это выше его пиковой скорости во время самого матча.
  • Марио выступал за ЦСКА 10 лет.

«Отличный матч провел Фернандес, у меня нет никаких вопросов к нему, когда парень побежал радоваться. Он не виноват в том, что не оказался в ЦСКА – я уже говорил, что если игрок был нужен армейцам, вопрос решался только деньгами. Это современный мир, где никто уже в мораль не играет.

А когда стадион стал свистеть, у него появилась ярость – отсюда и этот забег после гола. Когда тебя весь матч освистывают, трудно удержаться от ответного шага.

Не понял, за что его освистывали. Ну сейчас время денег – и обвинять футболиста в том, что он хотел вернуться в ЦСКА, но не вернулся, потому что ЦСКА не дал столько денег, как «Зенит» – за что?

Футболисты стали играть только за деньги. Он играл за ЦСКА, и играл хорошо, претензий не было 10 лет – почему об этом не вспоминают?» – написал Ловчев в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Фернандес Марио Ловчев Евгений
Комментарии (6)
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ilichkadr
1693896175
Бразилец Фернандес побежал поздравлять бразильца Сантоса с забитым голом. И чё!? С этого эпизода надо сделать проблему и мусолить его делая акцент на не возвращение Марио в ЦСКА? P.S. В нашей спортивной "журналистике" сплошная дешёвка............
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Вомбат
1693898410
Иные футболисты в своей карьере учитывают что-то кроме денег. Понимают, что всех денег на свете все равно не заработаешь. Например, Мбаппе и миллиардом саудовских евро не соблазнился. Но большинство профессиональных спортсменов выбирают именно деньги. И к ним очевидно всегда относился и Марио Фернандес. Из него в ЦСКА сделали легенду потому что он хорошо играл и был скромным в интервью. Хотя то, что ему наплевать на страну, где он живет и на ее народ было понятно из того, что он за 10 лет не то, что не выучил русский, но даже не пытался. Он по-русски и не понимал ни слова. А если человек не уважает окружающих, то какая он может быть для них легенда? Он же и вас, красно-синие, не уважал. Да, хорошо играл потому, что профессионал. Да, давал
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Чермындыр
1693898766
Раньше в мире было много разных идей. Кто-то верил в коммунизм, кто-то в пацифизм, кто-то в верность и в любовь, кто-то в славу. На сегодняшний день произошла смена парадигмы и во всем мире осталась только одна идея - бабки. Сегодня все делается ради бабок, абсолютно все
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Эном айс
1693899323
Пусть разовое,но очень верное жекиное суждение.
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ivany4
1693902263
Бывают у Ловчева моменты просветления. Хорошо бы их использовать всегда и ко всем одинаково, а не выборочно.))
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