«Советский турист встретил еврея-эмигранта»: Уткин – об эпичном фото Акинфеева и Марио

Журналист Василий Уткин прокомментировал резонансное фото вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с защитником «Зенита» Марио Фернандесом перед матчем 7-го тура РПЛ.
«Честно скажу, как по мне – Марио Фернандес здесь самый живой.
А Игорь похож на советского туриста, который в теплоходном круизе встретил на прогулке по Неаполю ровесника, еврея-эмигранта из своего двора», – написал Уткин в телеграме.
- Марио вышел в старте «Зенита» и был заменен на 82-й минуте.
- На 88-й минуте он пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
- Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022-й год.
Источник: телеграм-канал Василия Уткина