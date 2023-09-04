«Советский турист встретил еврея-эмигранта»: Уткин – об эпичном фото Акинфеева и Марио

Журналист Василий Уткин прокомментировал резонансное фото вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с защитником «Зенита» Марио Фернандесом перед матчем 7-го тура РПЛ.

«Честно скажу, как по мне – Марио Фернандес здесь самый живой.

А Игорь похож на советского туриста, который в теплоходном круизе встретил на прогулке по Неаполю ровесника, еврея-эмигранта из своего двора», – написал Уткин в телеграме.