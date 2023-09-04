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    • «Советский турист встретил еврея-эмигранта»: Уткин – об эпичном фото Акинфеева и Марио

    «Советский турист встретил еврея-эмигранта»: Уткин – об эпичном фото Акинфеева и Марио

    Журналист Василий Уткин прокомментировал резонансное фото вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева с защитником «Зенита» Марио Фернандесом перед матчем 7-го тура РПЛ.

    «Честно скажу, как по мне – Марио Фернандес здесь самый живой.

    А Игорь похож на советского туриста, который в теплоходном круизе встретил на прогулке по Неаполю ровесника, еврея-эмигранта из своего двора», – написал Уткин в телеграме.

    • Марио вышел в старте «Зенита» и был заменен на 82-й минуте.
    • На 88-й минуте он пробежал через все поле от своей скамейки к Дугласу Сантосу, с которым страстно отпраздновал забитый мяч.
    • Фернандес играл за ЦСКА с 2012 по 2022-й год.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    04.09.2023 14:54
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