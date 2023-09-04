«Хрень»: жена Карпина раскритиковала удаление Тугарева в игре с «Динамо»

Дарья Карпина осталась недовольна судейством в матче 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

Ростовчане дома уступили со счетом 1:2.

С 34-й минуты они играли в меньшинстве.

Жена Валерия Карпина считает ошибочным удаление Романа Тугарева. Она не согласна с первой желтой карточкой.

В комментариях к своему посту в телеграм-канале Дарья вступила в спор с одним из болельщиков.

«Опасная игра с прямой ногой шипами вперед, несмотря на игру в мяч. По новым трактовкам – да, это желтая», – указал подписчик.

«Вы, кроме РПЛ, не смотрели чемпионаты? Где там шипами вперед? Там контакта со стороны Тугарева даже толком нет.

Я проконсультировалась не с болельщиками, а с реально разбирающимися людьми. То, что вы написали про правила, не есть истина для этого эпизода. Не буду спорить – ждем КДК.

Тут больше опасная игра игрока «Динамо». Тогда любое единоборство опасное. Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией», – ответила Дарья Карпина.