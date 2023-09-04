«Хрень»: жена Карпина раскритиковала удаление Тугарева в игре с «Динамо»

Судья в принципе был не последователен на протяжении всего матча, сначала он посадил две команды на свисток и насовал всем желтые карточки (заметьте равномерно), а потом повысил планку жесткости так чтобы у команд остались игроки на поле. Особенно такое начало дико смотрелось после матча ЦСКА - Зенит, где пока не начали уже "бить морды" судья ни одной желтой карточки не достал.
Но тут больше не судейство вызывает вопросы, а первый тайм Ростова где при равных составах ходили полудохлыми мухами, а во втором тайме в меньшинстве жучили Динамо как тот Спартак в кубке перед этим и за малость не ушли от поражения, показали свою игру за которую Ростов и любят, тут и вопрос, а что мешало стразу так играть? Тактика? Тогда Карпин её проиграл Личке.
Дарья Карпина осталась недовольна судейством в матче 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».
- Ростовчане дома уступили со счетом 1:2.
- С 34-й минуты они играли в меньшинстве.
Жена Валерия Карпина считает ошибочным удаление Романа Тугарева. Она не согласна с первой желтой карточкой.
В комментариях к своему посту в телеграм-канале Дарья вступила в спор с одним из болельщиков.
«Опасная игра с прямой ногой шипами вперед, несмотря на игру в мяч. По новым трактовкам – да, это желтая», – указал подписчик.
«Вы, кроме РПЛ, не смотрели чемпионаты? Где там шипами вперед? Там контакта со стороны Тугарева даже толком нет.
Я проконсультировалась не с болельщиками, а с реально разбирающимися людьми. То, что вы написали про правила, не есть истина для этого эпизода. Не буду спорить – ждем КДК.
Тут больше опасная игра игрока «Динамо». Тогда любое единоборство опасное. Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией», – ответила Дарья Карпина.