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    • «Хрень»: жена Карпина раскритиковала удаление Тугарева в игре с «Динамо»

    «Хрень»: жена Карпина раскритиковала удаление Тугарева в игре с «Динамо»

    Дарья Карпина осталась недовольна судейством в матче 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

    • Ростовчане дома уступили со счетом 1:2.
    • С 34-й минуты они играли в меньшинстве.

    Жена Валерия Карпина считает ошибочным удаление Романа Тугарева. Она не согласна с первой желтой карточкой.

    В комментариях к своему посту в телеграм-канале Дарья вступила в спор с одним из болельщиков.

    «Опасная игра с прямой ногой шипами вперед, несмотря на игру в мяч. По новым трактовкам – да, это желтая», – указал подписчик.

    «Вы, кроме РПЛ, не смотрели чемпионаты? Где там шипами вперед? Там контакта со стороны Тугарева даже толком нет.

    Я проконсультировалась не с болельщиками, а с реально разбирающимися людьми. То, что вы написали про правила, не есть истина для этого эпизода. Не буду спорить – ждем КДК.

    Тут больше опасная игра игрока «Динамо». Тогда любое единоборство опасное. Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией», – ответила Дарья Карпина.

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    Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной

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    04.09.2023 08:43
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    Комментарии25
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    • ...
      Рейтинг: +7968

      FanatSerj 5 сентября, 10:41

      Судья в принципе был не последователен на протяжении всего матча, сначала он посадил две команды на свисток и насовал всем желтые карточки (заметьте равномерно), а потом повысил планку жесткости так чтобы у команд остались игроки на поле. Особенно такое начало дико смотрелось после матча ЦСКА - Зенит, где пока не начали уже "бить морды" судья ни одной желтой карточки не достал.
      Но тут больше не судейство вызывает вопросы, а первый тайм Ростова где при равных составах ходили полудохлыми мухами, а во втором тайме в меньшинстве жучили Динамо как тот Спартак в кубке перед этим и за малость не ушли от поражения, показали свою игру за которую Ростов и любят, тут и вопрос, а что мешало стразу так играть? Тактика? Тогда Карпин её проиграл Личке.

      0
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      Рейтинг: +2199

      nominum 4 сентября, 21:27

      первая жк у Тугарева - это не жёлтая. Судья просто хотел сразу погасить агрессию в матче. но вот нафига Тугарев , зная что у него есть жёлтая, сыграл так грубо когда ему вторую жк показали? Подвёл команду ни за хрен собачий.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1701

      zarsm 4 сентября, 17:56

      Скок быдла в комментах)) Идите жене цветы подарите))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5806

      neim 4 сентября, 15:20

      "Дрянь". Возобнила себя наследницей Заремы ...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3125

      Play 4 сентября, 12:06

      Карпинихе лавры Заремы покоя не дают что ли, частенько стала своим экспертным мнение делиться. Удаление Тугарева 200%, там второй фол на прямую красную, не то что на вторую жёлтую, куда ты летишь на чужой половине открытыми шипами в голеностоп. Если бы у Тугарева это была первая жёлтая (хотя там первая тоже по делу абсолютно), то 100% смотрели бы ВАР и поменяли на прямую красную. Фол напрямую угрожающий здоровью игрока.

      0
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      Рейтинг: +56872

      MaxRnD 4 сентября, 11:59

      Полубезумная секта, разбрызгивая слюни с ядом визжавшая в прошлом сезоне, что Валеру, как тренера сборной, тянут теперь срочно меняет пластику/репертуар

      1
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      ...
      Рейтинг: +3125

      Play > MaxRnD 4 сентября, 12:09

      да сколько же можно тянуть этот Сизифов камень. Думали подтянут немножко, а там сам Валера включится, он же хороший тренер, плохого в сборную бы не позвали, но не срослось. А Валера и рад, сел на шею и ножки свесил, но в этом сезоне, видимо, абонемент на безлимитные пенальти аннулировали.

      3
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      ...
      Рейтинг: +56872

      MaxRnD > Play 4 сентября, 12:14

      Влажные сектантские бредни

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З 4 сентября, 10:52

      Почему молчала в прошлом году , когда за подобные фолы на Комличенко , ставили пенальти ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +3127

      АЛЕКС 58 > Алексей З 4 сентября, 11:46

      Так они с валерой установку такую дают всем своим,падать при любой возможности и плакать

      2
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      ...
      Рейтинг: +56872

      MaxRnD > Алексей З 4 сентября, 11:51

      Полудурок, ты ни игру не смотрел, ни статью не читал, а лезешь, хрюкая, что-то комментировать. Речь о нарушении в центре поля, ни о каких пенальти речи там и не шло. Какие подобные фолы на Комличенко ? Комличенко в большинстве случаев подставляется в штрафной под удар по ногам сзади. Что ты вообще несёшь, чубатый ЛГБТ убыток ?

      3
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      ...
      Рейтинг: +3125

      Play > MaxRnD 4 сентября, 11:59

      Главный балаболкин мимо пройти не мог, п*здюлина тебя по всему Ростову ищет уже который год, из под дивана небось и не вылезаешь, оттуда виднее где есть удаление, а где нет?

      2
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      ...
      Рейтинг: +56872

      MaxRnD > Play 4 сентября, 12:07

      Косорылый, это тебя в Новочеке после дыма от ГРЭС такие геройские глюки посещают ?

      1
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      ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З > MaxRnD 4 сентября, 12:32

      Опущенный, ты что вафельник открываешь ?
      Что фолы на Комличенко от ветра , что вчера судья мог и просмотреть касание . Ублюдок , ВАР, на жк не работает. Ну вот дал он по блезорукости жк и что ?
      Сын ослихи , вопросы Тугореву задавай , вместе с чатой Карпиных.
      Длбб, если он в центре поля ноги ломает, кто блдь виноват?
      Дырявый, рот твой только под пенисы заточен и очень жаль , что помочь тебе не могу.
      Через рот и жопу , возможно кто-то тебя научит как разговаривать, быдло е..ное.
      Честь имею.

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      ...
      Рейтинг: +56872

      MaxRnD > Алексей З 4 сентября, 13:15

      Чёрт помойный, почитай свою позорно-зашкварную писанину и иди учить русский язык, а то ныкается она, чубатая придурковатая скотинка, где-то в схронах Подмосковья, а изъясняться по-русски так до сих пор и не научилась. ... да, и к логопеду потом обязательно зайти, инвалид умственный.

      PS И запомни, гнида подвальная, "честь имею" говорят люди, которые защищают эту страну, а ты, слизь чубатая, рано или поздно будешь гнить на урановых рудниках

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      ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З > MaxRnD 4 сентября, 13:24

      Ублюдок, честь имеют , те кто её имеет.
      Родину защищают когда на неё нападают.
      Пойми это своим петушиным мозгом.

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      ...
      Рейтинг: +56872

      MaxRnD > Алексей З 4 сентября, 13:31

      Я вот вообще ни минуты не сомневаюсь в том, что ты, щирая укротварь, свою честь как раз и поимела во все щели за "печеньки".

      Ну ничё, кайло и Магадан эту ситуацию поправят

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      Рейтинг: +16127

      Алексей З > MaxRnD 4 сентября, 13:41

      Петушок , ну что ты так возбудился , ну используй огурец раз зудит.
      Не горюй , на параше тебе всегда место найдётся, знай себе кукарекай.
      Сайт только испачкаешь , людей приличных замараешь, может на фронт пойдёшь, рядом с вами , защищать родину будешь, может время на писанину не будет.
      Дерзай. Заодно солдат обслужишь , жалестливый наш, петушок.

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      Рейтинг: +56872

      MaxRnD > Алексей З 4 сентября, 14:08

      Опущенец скудоумный, посчитай сколько ты используешь в своём убогом людоедском лексиконе слов, связанных с аналом и гениталиями ? На почве чего у тебя развилась такая анальная фиксация ?

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      ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З > MaxRnD 4 сентября, 14:19

      Петух , ты не устал ?
      Ну сходи пососи Х, как мишка лапу.

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      Рейтинг: +56872

      MaxRnD > Алексей З 4 сентября, 14:28

      Причём слово "петух" и все его вариации используются в каждом комментарии ! Неосознанная проекция из жизни ? Бедолажка, эк тебя помотало-то. ))

      В подмосковном схроне поди и место возле параши пригрето, и вся посуда дырявая ? )

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      ...
      Рейтинг: +16127

      Алексей З > MaxRnD 4 сентября, 14:30

      Я вежливый, обращаюсь по имени или по статусу.
      Петух ты и есть петух.
      Я же тебя не курицей назвал , на что обиделся ?

      0
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      Рейтинг: +56872

      MaxRnD > Алексей З 4 сентября, 14:40

      Тебя бы, как бешенную, анально-фиксированную макаку, отдать психиатрам на клинические опыты, но ты же со своими глубоко ℼидорастическими ужимками даже для врачей будешь мерзок и отвратителен

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      Рейтинг: +3127

      АЛЕКС 58 4 сентября, 10:29

      Зятёк из Испании тебе написал? Какого ты хрена лезешь сюда? Снимайся в порно с подружкой Писькиной,и держись подальше от футбола,а тем более от сборной. Вы её с карпушкой в балаган превратили

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      Рейтинг: +673

      cska1948 4 сентября, 10:17

      Похоже, жене Карпина не дают покоя "лавры" жены Федуна, Заремы.

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