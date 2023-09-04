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  • «Хрень»: жена Карпина раскритиковала удаление Тугарева в игре с «Динамо»

«Хрень»: жена Карпина раскритиковала удаление Тугарева в игре с «Динамо»

4 сентября 2023, 08:43
10

Дарья Карпина осталась недовольна судейством в матче 7-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Динамо».

  • Ростовчане дома уступили со счетом 1:2.
  • С 34-й минуты они играли в меньшинстве.

Жена Валерия Карпина считает ошибочным удаление Романа Тугарева. Она не согласна с первой желтой карточкой.

В комментариях к своему посту в телеграм-канале Дарья вступила в спор с одним из болельщиков.

«Опасная игра с прямой ногой шипами вперед, несмотря на игру в мяч. По новым трактовкам – да, это желтая», – указал подписчик.

«Вы, кроме РПЛ, не смотрели чемпионаты? Где там шипами вперед? Там контакта со стороны Тугарева даже толком нет.

Я проконсультировалась не с болельщиками, а с реально разбирающимися людьми. То, что вы написали про правила, не есть истина для этого эпизода. Не буду спорить – ждем КДК.

Тут больше опасная игра игрока «Динамо». Тогда любое единоборство опасное. Хрень, как написал мне человек не из России с европейской лицензией», – ответила Дарья Карпина.

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Источник: телеграм-канал Дарьи Карпиной
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов
Комментарии (10)
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cska1948
1693811854
Похоже, жене Карпина не дают покоя "лавры" жены Федуна, Заремы.
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АЛЕКС 58
1693812553
Зятёк из Испании тебе написал? Какого ты хрена лезешь сюда? Снимайся в порно с подружкой Писькиной,и держись подальше от футбола,а тем более от сборной. Вы её с карпушкой в балаган превратили
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MaxRnD
1693817980
Полубезумная секта, разбрызгивая слюни с ядом визжавшая в прошлом сезоне, что Валеру, как тренера сборной, тянут теперь срочно меняет пластику/репертуар
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Play
1693818374
Карпинихе лавры Заремы покоя не дают что ли, частенько стала своим экспертным мнение делиться. Удаление Тугарева 200%, там второй фол на прямую красную, не то что на вторую жёлтую, куда ты летишь на чужой половине открытыми шипами в голеностоп. Если бы у Тугарева это была первая жёлтая (хотя там первая тоже по делу абсолютно), то 100% смотрели бы ВАР и поменяли на прямую красную. Фол напрямую угрожающий здоровью игрока.
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neim
1693830022
"Дрянь". Возобнила себя наследницей Заремы ...
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zarsm
1693839399
Скок быдла в комментах)) Идите жене цветы подарите))
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nominum
1693852042
первая жк у Тугарева - это не жёлтая. Судья просто хотел сразу погасить агрессию в матче. но вот нафига Тугарев , зная что у него есть жёлтая, сыграл так грубо когда ему вторую жк показали? Подвёл команду ни за хрен собачий.
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FanatSerj
1693899677
Судья в принципе был не последователен на протяжении всего матча, сначала он посадил две команды на свисток и насовал всем желтые карточки (заметьте равномерно), а потом повысил планку жесткости так чтобы у команд остались игроки на поле. Особенно такое начало дико смотрелось после матча ЦСКА - Зенит, где пока не начали уже "бить морды" судья ни одной желтой карточки не достал. Но тут больше не судейство вызывает вопросы, а первый тайм Ростова где при равных составах ходили полудохлыми мухами, а во втором тайме в меньшинстве жучили Динамо как тот Спартак в кубке перед этим и за малость не ушли от поражения, показали свою игру за которую Ростов и любят, тут и вопрос, а что мешало стразу так играть? Тактика? Тогда Карпин её проиграл Личке.
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