Карпин назвал катастрофой старт «Ростова» в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча с «Динамо».
Московская команда проиграла со счетом 1:2, выступая в меньшинстве с середины первого тайма. Клуб опустился на 11-е место в РПЛ.
– Первый тайм – катастрофа. Второй тайм – ок.
– Есть понимание, почему так получилось?
– Нет.
– Удаление Тугарева. Кто больше виноват: игрок или арбитр?
– Казарцеву смысл вопросы задавать.
– Может, вы не согласны?
– Если даже я не согласен, то что? Что изменится от этого? И смысл об этом говорить?
– За счет чего второй тайм стал лучше?
– За счет замен и за счет того, что все прибавили в агрессии.
– Как оцените первые семь туров?
– Катастрофа.
– С точки зрения результата и игры?
– Какие‑то игры были неплохие, но глобально по результату – катастрофа.
Источник: «Матч ТВ»