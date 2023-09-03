Карпин назвал катастрофой старт «Ростова» в РПЛ

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча с «Динамо».

Московская команда проиграла со счетом 1:2, выступая в меньшинстве с середины первого тайма. Клуб опустился на 11-е место в РПЛ.

– Первый тайм – катастрофа. Второй тайм – ок.

– Есть понимание, почему так получилось?

– Нет.

– Удаление Тугарева. Кто больше виноват: игрок или арбитр?

– Казарцеву смысл вопросы задавать.

– Может, вы не согласны?

– Если даже я не согласен, то что? Что изменится от этого? И смысл об этом говорить?

– За счет чего второй тайм стал лучше?

– За счет замен и за счет того, что все прибавили в агрессии.

– Как оцените первые семь туров?

– Катастрофа.

– С точки зрения результата и игры?

– Какие‑то игры были неплохие, но глобально по результату – катастрофа.