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    Карпин назвал катастрофой старт «Ростова» в РПЛ

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча с «Динамо».

    Московская команда проиграла со счетом 1:2, выступая в меньшинстве с середины первого тайма. Клуб опустился на 11-е место в РПЛ.

    – Первый тайм – катастрофа. Второй тайм – ок.

    – Есть понимание, почему так получилось?

    – Нет.

    – Удаление Тугарева. Кто больше виноват: игрок или арбитр?

    – Казарцеву смысл вопросы задавать.

    – Может, вы не согласны?

    – Если даже я не согласен, то что? Что изменится от этого? И смысл об этом говорить?

    – За счет чего второй тайм стал лучше?

    – За счет замен и за счет того, что все прибавили в агрессии.

    – Как оцените первые семь туров?

    – Катастрофа.

    – С точки зрения результата и игры?

    – Какие‑то игры были неплохие, но глобально по результату – катастрофа.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.09.2023 22:45
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3127

      АЛЕКС 58 4 сентября, 04:41

      Дебильная статья! Ростов разве московская команда? Журналюги с МАТЧ-ТВ ничью Зенита празднуют,и бухие про Ростов пишут?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9095

      GoLenaStop 3 сентября, 23:48

      Пока не создадим свой новый международный и престижный ногомячный турнир - так и будем плясать под засранную дудку уефы, и плевать игроки будут на сборную!
      На γαμώ (греч.) всех тупых европейских идиотов, возродим честный спорт и настоящие соревнования!
      ПРОСЫПАЙТЕСЬ!

      А в Ростельмаше сейчас просто нет лидера, смелого и брутального....
      Удачи, верим!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner 3 сентября, 23:13

      Валера, ВЕРИМ!!!...)))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 23:08

      Оцените вклад тренера в катастрофу, пожалста, г. Карпин. Что, так и сборная будет проигрывать Египту?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner > paracetamol 3 сентября, 23:15

      С Египтом будет играть молодежный вариант сборной. И да, с Валерой-тренером сборная будет всем ПРИНЦИПИАЛЬНЫМ соперникам проигрывать. Это ж Валера...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6432

      ySS > paracetamol 3 сентября, 23:17

      У Валеры нет Осипенко, Уткин и Байрамян в поиске формы.
      Вопросы к Семаку будут, если бариос травмируется, а Вендель с клавой сядут на лавку?

      2
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      Рейтинг: +2214

      alll-333 > paracetamol 4 сентября, 04:07

      таблетка, оцени пожалста свой интеллект, прежде чем умничать

      1
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      Рейтинг: +2445

      evgevg13 > paracetamol 4 сентября, 04:24

      Ты хоть в курсе кто с кем играет?

      0
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      Рейтинг: +397

      Bez Imeni > ySS 4 сентября, 06:36

      Ты вопросы таки Абассалю задавай, если у Спартака убрать всех лидеров пердив?

      0
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