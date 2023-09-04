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    Личка: «Динамо» могло забить шесть голов «Ростову»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча 7-го тура РПЛ против «Ростова».

    • Москвичи на выезде победили 2:1.
    • Ростовчане с 34-й минуты играли в меньшинстве.

    «Мы могли забить на четыре гола больше, если бы реализовали четыре выхода один на один с вратарем. В играх с таким соперником, если ты не можешь забить из этих моментов 2-3 гола, то тебе будет тяжело.

    В конце матча вратарь Песьяков чуть не забил нам гол. Я говорил, что Песьяков здесь может без проблем играть центрального защитника, как Беккенбауэр, отдает им хорошие мячи. А в этой игре он мог сыграть как нападающий, забив гол.

    Понятно, что я очень рад. Я не буду никого ругать, потому что игры у нас получаются нервные. Соперники знают, что с нами надо играть до конца, потому что в концовках мы всегда трясемся. В этот раз ошибка была у игроков, которые не забили голы, выйдя один на один.

    Я очень рад, что команда показала, что умеет реагировать на тяжелую ситуацию. У нас нет основного и запасного состава. В любой момент ты должен быть готов выйти на поле и помочь команде.

    Мне нужно, чтобы команда была единым целым. У кого плохой настрой, такому игроку я не верю. Команда умеет выходить из зоны комфорта. У нас не ленивая команда.

    У нас 14 очков, а я не знаю, на какой позиции мы в таблице. Я не смотрю на это никогда. Посмотрим на нее после 30‑го тура», – сказал Личка.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    04.09.2023 07:50
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +5806

      neim 5 сентября, 02:24

      А могли и второй пропустить, как в матче с Рубином и просрать победу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +294

      ЗаЖиМ 4 сентября, 17:23

      Фуле не забили?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      cska1948 4 сентября, 10:20

      А ещё, ДМ могло пропустить на исходе матча от Песьякова и вместо победы получить ничью.

      2
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      ...
      Рейтинг: +56872

      MaxRnD > cska1948 4 сентября, 11:03

      Справедливости ради, он об этом тоже сказал, т.е. не совсем слеп

      1
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