Личка: «Динамо» могло забить шесть голов «Ростову»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка подвел итоги выигранного матча 7-го тура РПЛ против «Ростова».

Москвичи на выезде победили 2:1.

Ростовчане с 34-й минуты играли в меньшинстве.

«Мы могли забить на четыре гола больше, если бы реализовали четыре выхода один на один с вратарем. В играх с таким соперником, если ты не можешь забить из этих моментов 2-3 гола, то тебе будет тяжело.

В конце матча вратарь Песьяков чуть не забил нам гол. Я говорил, что Песьяков здесь может без проблем играть центрального защитника, как Беккенбауэр, отдает им хорошие мячи. А в этой игре он мог сыграть как нападающий, забив гол.

Понятно, что я очень рад. Я не буду никого ругать, потому что игры у нас получаются нервные. Соперники знают, что с нами надо играть до конца, потому что в концовках мы всегда трясемся. В этот раз ошибка была у игроков, которые не забили голы, выйдя один на один.

Я очень рад, что команда показала, что умеет реагировать на тяжелую ситуацию. У нас нет основного и запасного состава. В любой момент ты должен быть готов выйти на поле и помочь команде.

Мне нужно, чтобы команда была единым целым. У кого плохой настрой, такому игроку я не верю. Команда умеет выходить из зоны комфорта. У нас не ленивая команда.

У нас 14 очков, а я не знаю, на какой позиции мы в таблице. Я не смотрю на это никогда. Посмотрим на нее после 30‑го тура», – сказал Личка.