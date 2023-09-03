РПЛ. «Динамо» в большинстве победило «Ростов» (2:1) и поднялось на 2-е место

«Ростов» проиграл «Динамо» в домашнем матче 7-го тура РПЛ – 1:2. Голы в составе победителей забили Денис Макаров и Муми Нгамале.

Ростовчане с 34-й минуты играли в меньшинстве – две желтые получил Роман Тугарев.

«Динамо» набрало 14 очков и делит второе место с «Зенитом» и «Крыльями Советов». «Ростов» располагается на 11-й строчке с семью очками.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Макаров, 10; 0:2 – Нгамале, 42; 1:2 – Грулев, 90 (в свои ворота).

Удаление: Тугарев, 34.

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