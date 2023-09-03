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    • РПЛ. «Динамо» в большинстве победило «Ростов» (2:1) и поднялось на 2-е место

    РПЛ. «Динамо» в большинстве победило «Ростов» (2:1) и поднялось на 2-е место

    «Ростов» проиграл «Динамо» в домашнем матче 7-го тура РПЛ – 1:2. Голы в составе победителей забили Денис Макаров и Муми Нгамале.

    Ростовчане с 34-й минуты играли в меньшинстве – две желтые получил Роман Тугарев.

    «Динамо» набрало 14 очков и делит второе место с «Зенитом» и «Крыльями Советов». «Ростов» располагается на 11-й строчке с семью очками.

    Россия. РПЛ. 7-й тур

    Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Макаров, 10; 0:2 – Нгамале, 42; 1:2 – Грулев, 90 (в свои ворота).

    Удаление: Тугарев, 34.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.09.2023 22:02
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    Комментарии22
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    • ...
      Рейтинг: +2214

      alll-333 4 сентября, 04:11

      Ростов- игра пройдёт и будет результат, обязательно. Ну а Динамо- с победой.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11771

      alex1951 4 сентября, 00:13

      Хотелось бы тоже свои 5 копеек вставить...
      Но чисто личное. Занимался в Динамо. Оттуда полюбил Динамо(Москва) Это ясно.
      А тут вдруг 45 лет назад заурядный парнишка из Нарвы (еще советской) ..бах разглядели и пошло и поехала у него... Эстония,Россия,Испания....это про Карпушу...
      Да он опять в Ж. ......Динамо мое выиграло ,но чувства весьма неоднозначные...
      Парень из Эстоний тренер сборной ,плюс Ростов не мальчик для битья....Сложные чувства..

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 23:04

      Мужики в Ростове, видимо, кончились. В основном остались трансвеститы.

      1
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      Рейтинг: +195

      The only one > paracetamol 4 сентября, 03:42

      по себе не ровняй

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2214

      alll-333 > paracetamol 4 сентября, 04:10

      тут кто то мнение радужного спрашивает? помолчал бы одноклеточный

      4
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      ...
      Рейтинг: +4839

      Oldtrafford83 > paracetamol 4 сентября, 08:00

      Какой же ты убыточный всё таки, приезжай к нам в город познакомлю тебя с мужиками, лекарства точно не помогут

      1
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      ...
      Рейтинг: +7280

      sochi-2013 > paracetamol 4 сентября, 08:07

      Каков поп, таков и приход .

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +750

      vla4839 3 сентября, 22:18

      Господа модераторы Бомбардира! Когда ,наконец ,вы правильно будете составлять таблицу РПЛ ! Или вами руководит только ненависть к Зениту?

      2
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      ...
      Рейтинг: +13228

      Вомбат > vla4839 3 сентября, 22:20

      По-моему, это очевидно. В России ненависть вообще не считается чем-то плохим, она давно и успешно культивируется.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6207

      fakeid > vla4839 3 сентября, 23:59

      а что не так? вроде, всё верно

      0
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      ...
      Рейтинг: +195

      The only one > vla4839 4 сентября, 03:45

      ты хоть взгляни, какой следующий показатель при равенстве очков прежде чем кукарекать

      2
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      Рейтинг: +33

      rcry > The only one 4 сентября, 08:06

      по личной встрече - динамо выше зенита - а по разнице крылья выше динамо - получается - крылья - динамо - зенит

      1
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      Рейтинг: +195

      The only one > rcry 4 сентября, 09:17

      полностью согласен

      0
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      Рейтинг: +750

      vla4839 > fakeid 4 сентября, 10:32

      Ну никак Зенит не может быть последним в тройке команд с одинаковым количеством очков

      0
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      Рейтинг: +750

      vla4839 > The only one 4 сентября, 10:33

      Объясни, если знаешь правила

      0
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      Рейтинг: +153

      яцык 3 сентября, 22:17

      Динамо команда контрастов в меньшинстве забивает.в большинстве пропускает

      4
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    • ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 3 сентября, 22:07

      Только в самой концовке, после забитого гола в ворота Динамо, я увидел ТОТ, прошлогодний Ростов.
      В остальное время мне казалось, что вроде бегают футболисты Ростова, стараются, но чего-то им не хватает.
      Потом понял - прошлогодней "ЗЛИНКИ" не достаёт.
      Ну, и, конечно, ФАТАЛЬНЫЙ для этого матча промах Песьякова.
      В целом по матчу Динамо, конечно, лучше выглядело.
      Карраскаль, смотрю, пришёлся в Динамо ко двору. )

      6
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      ...
      Рейтинг: +56872

      MaxRnD > derrik2000 3 сентября, 22:08

      Да, играть начали только после забитого гола. Психолога в команде нет

      4
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      ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > MaxRnD 3 сентября, 22:11

      "Заводилы", которым в прошлом сезоне был, ну, например, тот же Байрамян, им не достаёт в этом сезоне...

      5
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      Рейтинг: +294

      ЗаЖиМ 3 сентября, 22:06

      Пацаны, ну как так?

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +9095

      GoLenaStop 3 сентября, 22:06

      Кошмарный матч.
      Ростсельмаш, что-то совсем нет порядка в Донском королевстве...
      Да, Казанцев - шенима хоойня... Но играть надо весь матч!!!!!
      Жуть...Обидно, однако.
      Всем хорошего понедельника и побед !

      5
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      Рейтинг: +195

      The only one 3 сентября, 22:05

      Ростов жаль. На глазах рассыпается самобытная команда. Динамо- с победой!

      5
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