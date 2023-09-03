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РПЛ. «Динамо» в большинстве победило «Ростов» (2:1) и поднялось на 2-е место

3 сентября 2023, 22:02
17

«Ростов» проиграл «Динамо» в домашнем матче 7-го тура РПЛ – 1:2. Голы в составе победителей забили Денис Макаров и Муми Нгамале.

Ростовчане с 34-й минуты играли в меньшинстве – две желтые получил Роман Тугарев.

«Динамо» набрало 14 очков и делит второе место с «Зенитом» и «Крыльями Советов». «Ростов» располагается на 11-й строчке с семью очками.

Россия. РПЛ. 7-й тур

Ростов (Ростов-на-Дону) – Динамо (Москва) – 1:2 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Макаров, 10; 0:2 – Нгамале, 42; 1:2 – Грулев, 90 (в свои ворота).

Удаление: Тугарев, 34.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов
Комментарии (17)
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GoLenaStop
1693767977
Кошмарный матч. Ростсельмаш, что-то совсем нет порядка в Донском королевстве... Да, Казанцев - шенима хоойня... Но играть надо весь матч!!!!! Жуть...Обидно, однако. Всем хорошего понедельника и побед !
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ЗаЖиМ
1693768007
Пацаны, ну как так?
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derrik2000
1693768063
Только в самой концовке, после забитого гола в ворота Динамо, я увидел ТОТ, прошлогодний Ростов. В остальное время мне казалось, что вроде бегают футболисты Ростова, стараются, но чего-то им не хватает. Потом понял - прошлогодней "ЗЛИНКИ" не достаёт. Ну, и, конечно, ФАТАЛЬНЫЙ для этого матча промах Песьякова. В целом по матчу Динамо, конечно, лучше выглядело. Карраскаль, смотрю, пришёлся в Динамо ко двору. )
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яцык
1693768672
Динамо команда контрастов в меньшинстве забивает.в большинстве пропускает
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vla4839
1693768680
Господа модераторы Бомбардира! Когда ,наконец ,вы правильно будете составлять таблицу РПЛ ! Или вами руководит только ненависть к Зениту?
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paracetamol
1693771444
Мужики в Ростове, видимо, кончились. В основном остались трансвеститы.
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alex1951
1693775611
Хотелось бы тоже свои 5 копеек вставить... Но чисто личное. Занимался в Динамо. Оттуда полюбил Динамо(Москва) Это ясно. А тут вдруг 45 лет назад заурядный парнишка из Нарвы (еще советской) ..бах разглядели и пошло и поехала у него... Эстония,Россия,Испания....это про Карпушу... Да он опять в Ж. ......Динамо мое выиграло ,но чувства весьма неоднозначные... Парень из Эстоний тренер сборной ,плюс Ростов не мальчик для битья....Сложные чувства..
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Просто-333
1693789902
Ростов- игра пройдёт и будет результат, обязательно. Ну а Динамо- с победой.
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