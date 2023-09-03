Мостовой: «Абаскаля никто не знает и не видел в Европе, поэтому он в «Спартаке»

Бывший спартаковец Александр Мостовой считает, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль должен быть уволен.

– А всe-таки могут ли в клубе вскоре уволить испанца?

– Из условного середняка этого «гения» выгнали бы с позором уже через месяца два, а в «Спартаке» таким кадрам предлагают контракты до 2040 года. Хотя у Абаскаля толком нет имени в Европе, его там никто не знает, никто не видел вообще. Его туда просто не зовут, вот он и здесь.