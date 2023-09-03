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    • Мостовой: «Абаскаля никто не знает и не видел в Европе, поэтому он в «Спартаке»

    Мостовой: «Абаскаля никто не знает и не видел в Европе, поэтому он в «Спартаке»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой считает, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль должен быть уволен.

    – А всe-таки могут ли в клубе вскоре уволить испанца?

    – Из условного середняка этого «гения» выгнали бы с позором уже через месяца два, а в «Спартаке» таким кадрам предлагают контракты до 2040 года. Хотя у Абаскаля толком нет имени в Европе, его там никто не знает, никто не видел вообще. Его туда просто не зовут, вот он и здесь.

    • Абаскаль в «Спартаке» год.
    • До этого он тренировал «Базель».
    • «Спартак» идет в РПЛ 8-м.

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    Источник: «Советский спорт»

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    03.09.2023 16:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +486

      Боцман52 3 сентября, 20:24

      А каких то наших тренеров, наверное, очень хорошо знают в Европе. На себя намекаешь? Так у тебя еще даже лицензии нет.

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      Рейтинг: +4697

      Иван Петров 1986 3 сентября, 18:24

      А у нас больше денег дают.

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