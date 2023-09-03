«Оренбург» дома обыграл «Сочи» (3:0) в 7-м туре РПЛ.

В концовке первого тайма Мансилья, подобрав мяч после передачи Печенина, с левой ноги пробивал по воротам южан. Команду Хохлова в эпизоде спасла перекладина.

После перерыва оренбуржцы снова сотрясли каркас ворот соперника. Башич пушечным ударом пробил по воротам Заболотного, и мяч вновь попал в перекладину.

На 56-й минуте встречи Мансилья все-таки распечатал ворота южан. Впрочем, сделал он это с одиннадцатиметровой отметки.

Спустя две минуты Владимир Обухов делает счет 2:0 в пользу «Оренбурга».

На 76-й минуте Гойкович попадает в перекладину. Вновь каркас ворот выручает южан.

В самой концовке встречи в ворота «Сочи» был назначен пенальти. Куэро был точен «с точки».