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    Мостовой назвал отставку Абаскаля «делом времени»

    Бывший спартаковец Александр Мостовой считает, что главному тренеру команды Гильермо Абаскалю грозит отставка.

    • В 7-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» (0:2).
    • В последних 4 матчах РПЛ у «Спартака» 0 побед.
    • Команда занимает 8-е место.

    «Наверное, рубить с плеча никто сейчас не будет. Абаскалю дадут время, чтобы исправить ситуацию. Он пользуется доверием руководства клуба. Но по последним матчам команды складывается впечатление, что испанец поплыл.

    Мы не знаем, что там происходит внутри команды, но если игроки не разделяют его идей, то отставка Абаскаля – дело времени», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2023 14:06
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 3 сентября, 14:56

      Там идей не видно, сплошное бессилие.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4103

      ПалкоВводецъ (returned) 3 сентября, 14:49

      Ещё когда впарили этого рыжего физрука хрякам болельщики поняли, что он не надолго. Гыгыгы

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