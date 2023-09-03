Мостовой назвал отставку Абаскаля «делом времени»

Бывший спартаковец Александр Мостовой считает, что главному тренеру команды Гильермо Абаскалю грозит отставка.

В 7-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Краснодару» (0:2).

В последних 4 матчах РПЛ у «Спартака» 0 побед.

Команда занимает 8-е место.

«Наверное, рубить с плеча никто сейчас не будет. Абаскалю дадут время, чтобы исправить ситуацию. Он пользуется доверием руководства клуба. Но по последним матчам команды складывается впечатление, что испанец поплыл.

Мы не знаем, что там происходит внутри команды, но если игроки не разделяют его идей, то отставка Абаскаля – дело времени», – сказал Мостовой.