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    • «Осасуна» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    «Осасуна» – «Барселона»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна»«Барселона», 4 тур Примеры на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Памплоне на стадионе «Эль Садар».

    Предполагаемые составы команд:

    «Осасуна»: Эррера, Пенья, Мохика, Катена, Давид Гарсия, Орос, Рубен Гарсия, Гомес, Торро, Монкайола, Будимир.

    Главный тренер: Хагоба Аррасате

    «Барселона»: Марк-Андретер Стеген, Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Ямаль, Гави, Левандовский.

    Главный тренер: Хавьер «Хави» Эрнандес

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Осасуна» – «Барселона»

    Прямой эфир встречи будет проходить на OKKO. Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: Бомбардир

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    03.09.2023 14:00
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