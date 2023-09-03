Смотреть прямую трансляцию матча «Осасуна» – «Барселона», 4 тур Примеры на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 22:00 по московскому времени. Встреча пройдет в Памплоне на стадионе «Эль Садар».

Предполагаемые составы команд:

«Осасуна»: Эррера, Пенья, Мохика, Катена, Давид Гарсия, Орос, Рубен Гарсия, Гомес, Торро, Монкайола, Будимир.

Главный тренер: Хагоба Аррасате

«Барселона»: Марк-Андретер Стеген, Роберто, Кунде, Гарсия, Бальде, Ромеу, де Йонг, Гюндоган, Ямаль, Гави, Левандовский.

Главный тренер: Хавьер «Хави» Эрнандес

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Осасуна» – «Барселона»

Прямой эфир встречи будет проходить на OKKO. Игру также будет транслировать «Фонбет».