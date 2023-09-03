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    • «Локомотив» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2023

    «Локомотив» – «Балтика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» – «Балтика», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 15:15 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    «Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Маляров, Галоян, Мусаев, Гузина.

    Главный тренер: Сергей Игнашевич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Балтика»

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: Бомбардир

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    03.09.2023 12:26
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