Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» – «Балтика», 7 тур РПЛ на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 15:15 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Локомотив»: Лантратов, Ненахов, Тикнизян, Кузьмичев, Фассон, Баринов, Миранчук, Карпукас, Дзюба, Глушенков, Пиняев.

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Осипов, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Маляров, Галоян, Мусаев, Гузина.

Главный тренер: Сергей Игнашевич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Локомотив» – «Балтика»

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».