Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» – «Сочи», 7 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 13:00 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Адамов, Сидоров, Гойкович, Ковалeв, Башич, Марин, Вера, Обухов, Мансилья.

Главный тренер: Давид Деограсия

«Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Юсупов, Кравцов, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Крамарич.

Главный тренер: Дмитрий Хохлов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – «Сочи»

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».