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    • «Оренбург» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2023

    «Оренбург» – «Сочи»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Оренбург» – «Сочи», 7 тур РПЛ на «Бомбардир.ру». Прямой эфир матча начнется 3 сентября 2023, в 13:00 по московскому времени.

    Стартовые составы команд:

    «Оренбург»: Сысуев, Сиваков, Адамов, Сидоров, Гойкович, Ковалeв, Башич, Марин, Вера, Обухов, Мансилья.

    Главный тренер: Давид Деограсия

    «Сочи»: Заболотный, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Марсело, Юсупов, Кравцов, Мигел Силвейра, Мелкадзе, Крамарич.

    Главный тренер: Дмитрий Хохлов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Оренбург» – «Сочи»

    Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

    Источник: Спортбокс

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    03.09.2023 10:52
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