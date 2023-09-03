Зарема объяснила, что не так с Абаскалем: «Раньше был в адеквате»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова раскрыла проблему главного тренера команды Гильермо Абаскаля.
«К сожалению, новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате. Теперь у него право вето на любые решения, возможность влиять на работу офиса, трансферы.
Такое происходит в слабых клубах, когда фигура тренера становится основной, потому что больше никто не берет на себя ответственность ни за что», – сказала Зарема.
- «Спартак» в 7-м туре РПЛ уступил «Краснодару» (0:2).
- У москвичей 4 матча РПЛ подряд без побед.
- У Абаскаля контракт до 2025 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»