Зарема объяснила, что не так с Абаскалем: «Раньше был в адеквате»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова раскрыла проблему главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«К сожалению, новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате. Теперь у него право вето на любые решения, возможность влиять на работу офиса, трансферы.

Такое происходит в слабых клубах, когда фигура тренера становится основной, потому что больше никто не берет на себя ответственность ни за что», – сказала Зарема.