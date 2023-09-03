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    • Зарема объяснила, что не так с Абаскалем: «Раньше был в адеквате»

    Зарема объяснила, что не так с Абаскалем: «Раньше был в адеквате»

    Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова раскрыла проблему главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «К сожалению, новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате. Теперь у него право вето на любые решения, возможность влиять на работу офиса, трансферы.

    Такое происходит в слабых клубах, когда фигура тренера становится основной, потому что больше никто не берет на себя ответственность ни за что», – сказала Зарема.

    • «Спартак» в 7-м туре РПЛ уступил «Краснодару» (0:2).
    • У москвичей 4 матча РПЛ подряд без побед.
    • У Абаскаля контракт до 2025 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.09.2023 10:07
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5874

      Питерский князь 3 сентября, 12:37

      Как же она завидует Зениту.
      Это всё есть у нас!
      :)))
      Пока мы рядом, вы вечно номер 2.
      Зенит>срамтак.
      :)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +505

      Alemann > Питерский князь 3 сентября, 15:59

      Какой №2? 22, как минимум.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +740

      Докторо123 3 сентября, 11:26

      Супруга экс-владельца «Спартака» раскрыла проблему главного тренера команды Гильермо Абаскаля... Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19281

      paracetamol 3 сентября, 11:10

      Такое происходит в слабых клубах... Впервые соглашусь с Заремой. Научили дурака богу молиться...

      2
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      Рейтинг: +19614

      NewLife 3 сентября, 11:02

      Соглашусь с Заремой, В современном футболе тренер это нанятый менеджер - чиновник, работающий под присмотром хозяев в рамках своих полномочий. Абаскаль чудил с составом у всех на глазах, выгнал нужных игроков, а Малышев, как болванчик, со всем был согласен.

      0
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      Рейтинг: +335

      Александр.Т. 3 сентября, 11:01

      Фанатам Спартака надо прийти с огромным плакатом или всем с листком а4 с надписью Тренер хватить чудить с составам

      0
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      Рейтинг: +19751

      ilichkadr 3 сентября, 10:54

      Можно подумать при Лёне кто-то брал на себя ответственность. Всё как всегда: деньги, деньги и ничего кроме денег.

      4
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      Рейтинг: +505

      Alemann 3 сентября, 10:29

      Так свиные и есть слабый клуб.

      8
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