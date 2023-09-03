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  • Зарема объяснила, что не так с Абаскалем: «Раньше был в адеквате»

Зарема объяснила, что не так с Абаскалем: «Раньше был в адеквате»

3 сентября 2023, 10:07
6

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, Зарема Салихова раскрыла проблему главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«К сожалению, новый менеджерский состав сильно разбаловал тренера, появилась возможность дурить с составом. Абаскаль изначально и первые полгода был в адеквате. Теперь у него право вето на любые решения, возможность влиять на работу офиса, трансферы.

Такое происходит в слабых клубах, когда фигура тренера становится основной, потому что больше никто не берет на себя ответственность ни за что», – сказала Зарема.

  • «Спартак» в 7-м туре РПЛ уступил «Краснодару» (0:2).
  • У москвичей 4 матча РПЛ подряд без побед.
  • У Абаскаля контракт до 2025 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Салихова Зарема
Комментарии (6)
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Alemann
1693726151
Так свиные и есть слабый клуб.
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ilichkadr
1693727694
Можно подумать при Лёне кто-то брал на себя ответственность. Всё как всегда: деньги, деньги и ничего кроме денег.
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Александр.Т.
1693728090
Фанатам Спартака надо прийти с огромным плакатом или всем с листком а4 с надписью Тренер хватить чудить с составам
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NewLife
1693728161
Соглашусь с Заремой, В современном футболе тренер это нанятый менеджер - чиновник, работающий под присмотром хозяев в рамках своих полномочий. Абаскаль чудил с составом у всех на глазах, выгнал нужных игроков, а Малышев, как болванчик, со всем был согласен.
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paracetamol
1693728638
Такое происходит в слабых клубах... Впервые соглашусь с Заремой. Научили дурака богу молиться...
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