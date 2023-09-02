Директор «Спартака» заявил о доверии к Абаскалю

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», дал понять, что планов увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля нет.

В 7-м туре РПЛ команда уступила «Краснодару» (0:2).

У «Спартака» в чемпионате 4 матча без побед подряд.

Контракт Абаскаля действует до 2025 года.

«Плохо сыграли – проиграли.

Влияют ли последние результаты на доверие к Абаскалю? Это безусловно влияет на наше настроение. Вместе с Гильермо будем выходить из сложившейся ситуации. Состав у нас очень достойный, но сегодня сыграли неудачно. Нужно разобраться, где были допущены ошибки», – сказал Малышев.