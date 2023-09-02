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    Директор «Спартака» заявил о доверии к Абаскалю

    Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», дал понять, что планов увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля нет.

    • В 7-м туре РПЛ команда уступила «Краснодару» (0:2).
    • У «Спартака» в чемпионате 4 матча без побед подряд.
    • Контракт Абаскаля действует до 2025 года.

    «Плохо сыграли – проиграли.

    Влияют ли последние результаты на доверие к Абаскалю? Это безусловно влияет на наше настроение. Вместе с Гильермо будем выходить из сложившейся ситуации. Состав у нас очень достойный, но сегодня сыграли неудачно. Нужно разобраться, где были допущены ошибки», – сказал Малышев.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.09.2023 23:18
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1189

      Alex Flash 3 сентября, 11:33

      Чем быстрее уберут, тем лучше

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      Рейтинг: +19614

      NewLife 3 сентября, 11:30

      Увольте Малышева ! Прежний ген дир из охранников и то был лучше.

      0
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      Рейтинг: +505

      Alemann 3 сентября, 10:07

      Значит, точно скоро на выход.

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      Рейтинг: +1061

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 3 сентября, 09:53

      Валероверы продолжают рулить в Спартаке.

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      Рейтинг: +1491

      SLADE2019 3 сентября, 09:32

      Состав достойный. Достойный чего? Вчера Кордоба всех троих центральных защитников в ишаках оставил. Смотреть на такую оборону давно противно. Джикия своей самоотверженностью давно уже всех разве что смешит. Дуарте остался Дуарте. Денисов не игрок Спартака (как и Умяров, Милешин, Игнатов). Так где этот состав достойный, который любая команда РПЛ в состоянии обыграть?

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      Рейтинг: +8685

      nik55 3 сентября, 08:43

      гнать рыжего вместе с директором

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      Рейтинг: +197

      Amorphis 3 сентября, 07:07

      Уволят просто вместе с ген диром, вообщем у Абасаля хаос в голове, возомнил себя свинкой Пепой Гвардиолой и ротирует состав как будто в МАН Сити рулит, не подозревая, что обладает игроками третьего сорта и пора бы уже из этого наиграть основу

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      Рейтинг: +6523

      Enter2006 3 сентября, 04:37

      Поставьте Романцева на пару игр. Спартак не проиграет )

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      Рейтинг: +16127

      Алексей З 2 сентября, 23:59

      Состав хороший , но с этим тренером игроки деградируют, а вечные передёршивание состава просто зае,,,ло игроков.
      Необъяснимыми заменами он и психилогически их ломает. Так дело пойдёт , потеряем Литвинова и Тео.
      Нет костяка , нет игры , какое наХ доверие, на чём оно основано ?

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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 2 сентября, 23:44

      ну вместе с ним в середине сезона выпихнут.Сезон под откос

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