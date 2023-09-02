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Директор «Спартака» заявил о доверии к Абаскалю

2 сентября 2023, 23:18
10

Олег Малышев, генеральный директор «Спартака», дал понять, что планов увольнять главного тренера Гильермо Абаскаля нет.

  • В 7-м туре РПЛ команда уступила «Краснодару» (0:2).
  • У «Спартака» в чемпионате 4 матча без побед подряд.
  • Контракт Абаскаля действует до 2025 года.

«Плохо сыграли – проиграли.

Влияют ли последние результаты на доверие к Абаскалю? Это безусловно влияет на наше настроение. Вместе с Гильермо будем выходить из сложившейся ситуации. Состав у нас очень достойный, но сегодня сыграли неудачно. Нужно разобраться, где были допущены ошибки», – сказал Малышев.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Абаскаль Гильермо
Комментарии (10)
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derrik2000
1693686060
Пьёшь ты вместе со ржавым, что ли??? Или долбишься??? Ну, последнее, это - совремЁнно, по-гейропейски...
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alefreddy
1693687477
ну вместе с ним в середине сезона выпихнут.Сезон под откос
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Enter2006
1693705077
Поставьте Романцева на пару игр. Спартак не проиграет )
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Amorphis
1693714068
Уволят просто вместе с ген диром, вообщем у Абасаля хаос в голове, возомнил себя свинкой Пепой Гвардиолой и ротирует состав как будто в МАН Сити рулит, не подозревая, что обладает игроками третьего сорта и пора бы уже из этого наиграть основу
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nik55
1693719815
гнать рыжего вместе с директором
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SLADE2019
1693722776
Состав достойный. Достойный чего? Вчера Кордоба всех троих центральных защитников в ишаках оставил. Смотреть на такую оборону давно противно. Джикия своей самоотверженностью давно уже всех разве что смешит. Дуарте остался Дуарте. Денисов не игрок Спартака (как и Умяров, Милешин, Игнатов). Так где этот состав достойный, который любая команда РПЛ в состоянии обыграть?
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1693724008
Валероверы продолжают рулить в Спартаке.
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Alemann
1693724847
Значит, точно скоро на выход.
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NewLife
1693729841
Увольте Малышева ! Прежний ген дир из охранников и то был лучше.
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Alex Flash
1693730004
Чем быстрее уберут, тем лучше
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