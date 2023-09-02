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    • Абаскаль взял ответственность за поражение «Спартака» от «Краснодара»: «Моя ошибка»

    Абаскаль взял ответственность за поражение «Спартака» от «Краснодара»: «Моя ошибка»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

    «В первую очередь хочу сказать, что это моя ошибка, моя ответственность. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность.

    На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась. Гол случился из‑за одной большой ошибки: после вброса из аута два игрока побежали на одного, он с семи метров смог забить мяч. Второй тайм складывался совсем по‑другому, у нас были моменты, шансы, мы вернулись игру. В конце – опять ошибка, пенальти, сложная ситуация. Команда пыталась вернуться в игру, но получалось у нас уже не так много.

    В чем была моя ошибка? Я – тренер, я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч. Все, что там происходит, моя ответственность. После замен мы играли лучше, у нас появилось больше моментов, было больше обострений, подходов к воротам», – сказал испанец в эфире телеканала «Матч ТВ».

    • У «Спартака» 4 матча РПЛ подряд без побед.
    • Команда идет в таблице 8-й.
    • После 3-го тура «Спартак» лидировал.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.09.2023 22:47
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +6499

      subbotaspartak 3 сентября, 08:04

      Взял ответственность и не удержал... в дерьмо...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21664

      Cleaner 3 сентября, 00:27

      Абаскаль, Если Дельфин не може попасть в ворота, Какая в этом твоя вина? Если защитники Спартака выглядят КЛОУНАМИ из-за индивидуальных ошибок, то ты то тут при чем??? С теми игроками, что собраны сейчас в Спартаке, ни Моуриньо, ни Гвардиола ничего не выиграют. Виноваты те, кто этот шлак скупал...(((

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +35

      Ghork 3 сентября, 00:12

      Балатоход ау ты где...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4972

      Ziklop 2 сентября, 23:07

      всё хорошо у тебя! это Зарема накаркала!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      голлевацнен 2 сентября, 22:58

      Сброд всякого неликвида при тренере-молокососе

      1
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      Рейтинг: +22156

      derrik2000 2 сентября, 22:56

      "Абаскаль взял ответственность за поражение «Спартака»"

      Вот если бы он взял чемодан и сыграл в популярную игру "чемодан - вокзал - нах.у.й.", то я бы понял.
      А так...
      "...взял на себя ответственность..."
      ДенюШки по контракту ржавый тоже ВЗЯТЬ не забыл.

      3
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