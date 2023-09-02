Абаскаль взял ответственность за поражение «Спартака» от «Краснодара»: «Моя ошибка»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о матче седьмого тура РПЛ против «Краснодара» (0:2).

«В первую очередь хочу сказать, что это моя ошибка, моя ответственность. Мы можем говорить об индивидуальных ошибках, но глобально я несу ответственность.

На мой взгляд, игра складывалась в равной манере, никто не давал пространства. Не могу сказать, что игра нам не удавалась. Гол случился из‑за одной большой ошибки: после вброса из аута два игрока побежали на одного, он с семи метров смог забить мяч. Второй тайм складывался совсем по‑другому, у нас были моменты, шансы, мы вернулись игру. В конце – опять ошибка, пенальти, сложная ситуация. Команда пыталась вернуться в игру, но получалось у нас уже не так много.

В чем была моя ошибка? Я – тренер, я выбираю состав, тех 11 игроков, которые начинают матч. Все, что там происходит, моя ответственность. После замен мы играли лучше, у нас появилось больше моментов, было больше обострений, подходов к воротам», – сказал испанец в эфире телеканала «Матч ТВ».