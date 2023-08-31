ЦСКА: австрийский офис «Ред Булл» заблокировал трансфер Капишабы

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил, что трансфер защитника «Брагантино» Жуниньо Капишабы был заблокирован австрийским офисом «Ред Булл».
«В СМИ распространяется неверная информация о непредоставлении нашей стороной банковских гарантий по платежу за Жуниньо Капишаба, по которому клубы уже достигли принципиальной договорeнности. Это неправда.
Нам в письменной форме сообщили о блокировке трансфера со стороны австрийского головного офиса «Ред Булл», а обсуждения банковских гарантий не было в принципе.
Однако мы не оставим попыток приобрести игрока и используем все доступные на сегодняшний день варианты, чтобы усилить необходимую позицию», – сказал Брейдо.
- ЦСКА видит в бразильце замену для Бахтиера Зайнутдинова.
- Статистика Жуниньо в составе «Брагантино»: 41 матч, 3 гола, 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»