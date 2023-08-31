Трансфер Капишабы в ЦСКА сорвался: «Ред Булл» наложил вето из-за ситуации на Украине

Трансфер защитника Жуниньо Капишабы из «Брагантино» в ЦСКА сорвался.

По информации Globo, компания «Ред Булл», владеющая бразильским клубом, наложила вето на трансфер из-за ситуации на Украине и международных санкций против России.

ЦСКА должен был заплатить за игрока 5,5 миллиона евро.

«Насколько я понимаю, игрок уже был в пути в Россию», – подтвердил журналист Фабио Алейшо.