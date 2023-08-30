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    • «Такого никогда не видели в России»: бразильский журналист – о предстоящих трансферах ЦСКА

    «Такого никогда не видели в России»: бразильский журналист – о предстоящих трансферах ЦСКА

    Бразильский журналист Фабио Алейшо прокомментировал предстоящие трансферы крайних защитников Келвина и Жуниньо Капишабы в ЦСКА.

    «Для меня интересен факт, что у ЦСКА в зоне обороны будут все бразильцы: Келвин, Роша, Мойзес и Капишаба. Думаю, что такого мы никогда не видели в России.

    Раньше клубы брали нападающих или полузащитников. Сейчас же ищут игроков на все позиции. Надо понять, как Федотов хочет использовать этих игроков. Если у него в линии будет три защитника, то для Келвена и Капишаба будет всe хорошо.

    Если же четыре защитника, то надо быть более аккуратным – в Бразилии очень любят атаковать. Но это усиление для ЦСКА! Это молодые игроки, которые выступают в Бразилии. Келвен перспективный игрок.

    Даже удивлeн, что ЦСКА смог взять таких игроков. Интересно на них посмотреть и на их адаптацию», – сказал Алейшо.

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    Источник: «Чемпионат»

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