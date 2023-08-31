Карпин объяснил, почему вызвал в сборную России 49 футболистов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор игроков в национальную команду на сентябрьские матчи.

В сборную на сентябрьские игры вызвали 49 игроков. Полный список можно посмотреть здесь.

Национальная команда в сентябре проведет 2-3 товарищеских матча.

Валерий Карпин совмещает работу в «Ростове» и сборной России.

– Валерий Георгиевич, в среду футбольная общественность была поражена количеством игроков, вызванных на сентябрьский сбор. Почему все-таки 49 футболистов?

– В прессе уже была информация, что в это международное окно нам предстоят три игры. Про Катар всем уже давно известно, еще два товарищеских матча с олимпийской сборной Египта, насколько я знаю, подтвердил даже генсек федерации футбола этой страны.

Да, понятно, что официально об этих играх РФС не объявлял, существует множество деталей, которые нужно обговорить, и подписать контракты по каждому матчу.

Но тренерский штаб сборной не может ждать до 4 сентября, игроков нужно заранее пригласить, существует регламент по вызовам, отправляемых в клубы. Да и собственно нужно заранее планировать и готовиться к сборам.

Очевидно, что с олимпийской сборной Египта будет играть национальная команда России, составленная из игроков 2001 года рождения и младше. А со сборной Катара будет играть команда уже без возрастных ограничений. Соответственно, тренерский штаб сборной вызвал на эти три игры две команды.

Даже если посмотреть на количество игроков – 49 – и вычесть отсюда 5 вратарей, получится 44 полевых игрока, то есть по 22 на каждую команду.

– Это уже окончательный состав или в список могут быть внесены изменения?

– Это состав, максимально приближенный к окончательному. Впереди еще тур в РПЛ, мы можем лишиться игроков по объективным причинам. Практика показывает, что обычно после тура мы теряем 2-3 игроков минимум. Так что, возможно, мы еще кого-то довызовем.