Капитан «Ростова» отметил нервозность Карпина: «Видно, что неспокоен»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о реакции главного тренера Валерия Карпина на последние результаты команды.
– Ты понимаешь, что произошло с «Ростовом» в начале текущего сезона? Можно сказать, что команда буксует.
– Когда перестаем выполнять требования главного тренера, появляются большие проблемы. У нас такой футбол, что нам нельзя ошибаться.
Когда появляются зоны в обороне, становится тяжеловато. Два выезда – девять пропущенных голов. Это не дело.
– Изменился ли Валерий Карпин?
– Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен.
Проводим игру – более-менее, другую – отвратительно. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности.
- «Ростов» занимает 10-е место в РПЛ, набрав 7 очков в 6 турах.
- Их следующий соперник – «Динамо» (3 сентября).
Источник: «Спорт-Экспресс»