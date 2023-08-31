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    • Капитан «Ростова» отметил нервозность Карпина: «Видно, что неспокоен»

    Капитан «Ростова» отметил нервозность Карпина: «Видно, что неспокоен»

    Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о реакции главного тренера Валерия Карпина на последние результаты команды.

    – Ты понимаешь, что произошло с «Ростовом» в начале текущего сезона? Можно сказать, что команда буксует.

    – Когда перестаем выполнять требования главного тренера, появляются большие проблемы. У нас такой футбол, что нам нельзя ошибаться.

    Когда появляются зоны в обороне, становится тяжеловато. Два выезда – девять пропущенных голов. Это не дело.

    – Изменился ли Валерий Карпин?

    – Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен.

    Проводим игру – более-менее, другую – отвратительно. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности.

    • «Ростов» занимает 10-е место в РПЛ, набрав 7 очков в 6 турах.
    • Их следующий соперник – «Динамо» (3 сентября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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