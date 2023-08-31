Капитан «Ростова» отметил нервозность Карпина: «Видно, что неспокоен»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов рассказал о реакции главного тренера Валерия Карпина на последние результаты команды.

– Ты понимаешь, что произошло с «Ростовом» в начале текущего сезона? Можно сказать, что команда буксует.

– Когда перестаем выполнять требования главного тренера, появляются большие проблемы. У нас такой футбол, что нам нельзя ошибаться.

Когда появляются зоны в обороне, становится тяжеловато. Два выезда – девять пропущенных голов. Это не дело.

– Изменился ли Валерий Карпин?

– Наверное, стал больше нервничать, проявлять эмоции. Видно, что неспокоен.

Проводим игру – более-менее, другую – отвратительно. Нет стабильности. Победа над «Локомотивом» должна придать уверенности.