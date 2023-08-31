Тихонов оценил летние трансферы «Спартака»

Бывший спартаковец Андрей Тихонов прокомментировал трансферную кампанию клуба.

«Считаю, Бонгонда подходит «Спартаку» – левая нога, нестандартный, быстрый, может обыграть, подходит под схему 4-3-3, с ударом и передачей, плюс забивать стал с первых матчей.

Что касается Медины, если честно, был удивлен его переходу. Не сказал бы, что это прям большое усиление. Но давайте посмотрим на дистанции – все мы ошибаемся.

Для меня в ЦСКА это был средний футболист. Обычный, нормальный. Один гол, который он на данный момент забил в «Спартаке», ни о чем не говорит. Будет приносить пользу – тогда никаких вопросов.

Медина – игровик, есть качества, но если брать его и Зиньковского, то для меня Антон, если у него в голове все поправится, сильный футболист. Просто нестабильный», – сказал Тихонов.