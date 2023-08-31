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    Тихонов оценил летние трансферы «Спартака»

    Бывший спартаковец Андрей Тихонов прокомментировал трансферную кампанию клуба.

    «Считаю, Бонгонда подходит «Спартаку» – левая нога, нестандартный, быстрый, может обыграть, подходит под схему 4-3-3, с ударом и передачей, плюс забивать стал с первых матчей.

    Что касается Медины, если честно, был удивлен его переходу. Не сказал бы, что это прям большое усиление. Но давайте посмотрим на дистанции – все мы ошибаемся.

    Для меня в ЦСКА это был средний футболист. Обычный, нормальный. Один гол, который он на данный момент забил в «Спартаке», ни о чем не говорит. Будет приносить пользу – тогда никаких вопросов.

    Медина – игровик, есть качества, но если брать его и Зиньковского, то для меня Антон, если у него в голове все поправится, сильный футболист. Просто нестабильный», – сказал Тихонов.

    • Этим летом «Спартак» потратил на новичков 24 млн евро.
    • За Бонгонда клуб заплатил 7 млн, за Медину и Олега Рябчука – по 6 млн, за Срджана Бабича – 5 млн.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3117

      alefreddy 8 минут назад

      козе понятно что так ничего нового

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