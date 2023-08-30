Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?

    «Пари НН» – «Рубин»: прогноз на матч 7 тура РПЛ, 2 сентября

    В матче 7-го тура РПЛ «Пари НН» на своем поле сыграет с казанским «Рубином». Игра состоится в субботу, 2 сентября, в Нижнем Новгороде. Встреча начнется в 15:15 по московскому времени.

    «Пари НН»

    Команда Сергея Юрана за счет победы над «Ростовом» (1:0) немного улучшила свое положение в турнирной таблице. Сейчас нижегородцы с 7 баллами идут на 10 месте. В случае победы над «Рубином», команда Сергея Юрана сможет ворваться в первую шестерку, ну а в случае поражения – почти наверняка опустится на 11-13 места.

    «Рубин»

    Казанцы, после возвращения в РПЛ, пока оправдывают статус новичка Премьер-Лиги. «Рубин» в шести сыгранных турах набрал 6 очков и идет на 13 месте. Впрочем, подопечные Рахимова постепенно приходят в норму – победа над «Крыльями» (2:1 ) и боевая ничья с крепким «Динамо» (2:2). Потенциальная победа над нижегородцами позволит «Рубину» набрать 9 очков и подняться на 9 строчку в турнирной таблице.

    Статистика

    Команды играли между собой 6 раз. В последних 5 играх были зафиксированы следующие результаты:

    • 05.12.2021 «Пари НН» – «Рубин» 2:1;
    • 02.10.2021 «Рубин» – «Пари НН» 0:1;
    • 02.07.2021 «Пари НН» – «Рубин» 0:3;
    • 24.06.2021 «Рубин» – «Пари НН» 2:1;
    • 09.02.2021 «Рубин» – «Пари НН» 3:1.

    Факты о командах:

    • в последних 5 играх «Пари НН» пропускает в среднем 1.60 гола за игру, и забивает, в среднем, 1.40 мяча за матч;
    • нижегородцы забивают в 5 из 6 последних матчей против «Рубина»;
    • В последних 5 играх «Рубин» пропускает в среднем 1.60 гола за игру, а забивает, в среднем, 1.20 гола за игру.
    • казанцы пропускают в 4 последних матчах.

    Наш прогноз на игру

    В матче «Пари НН» – «Рубин», вероятно, победа достанется команде Сергея Юрана – нижегородцы вполне уверенно смотрятся в родных стенах. Наш прогноз – победа «Пари НН» (2.45).

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:06
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 