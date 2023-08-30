В матче 7-го тура РПЛ «Пари НН» на своем поле сыграет с казанским «Рубином». Игра состоится в субботу, 2 сентября, в Нижнем Новгороде. Встреча начнется в 15:15 по московскому времени.

«Пари НН»

Команда Сергея Юрана за счет победы над «Ростовом» (1:0) немного улучшила свое положение в турнирной таблице. Сейчас нижегородцы с 7 баллами идут на 10 месте. В случае победы над «Рубином», команда Сергея Юрана сможет ворваться в первую шестерку, ну а в случае поражения – почти наверняка опустится на 11-13 места.

«Рубин»

Казанцы, после возвращения в РПЛ, пока оправдывают статус новичка Премьер-Лиги. «Рубин» в шести сыгранных турах набрал 6 очков и идет на 13 месте. Впрочем, подопечные Рахимова постепенно приходят в норму – победа над «Крыльями» (2:1 ) и боевая ничья с крепким «Динамо» (2:2). Потенциальная победа над нижегородцами позволит «Рубину» набрать 9 очков и подняться на 9 строчку в турнирной таблице.

Статистика

Команды играли между собой 6 раз. В последних 5 играх были зафиксированы следующие результаты:

Факты о командах:

в последних 5 играх «Пари НН» пропускает в среднем 1.60 гола за игру, и забивает, в среднем, 1.40 мяча за матч;

нижегородцы забивают в 5 из 6 последних матчей против «Рубина»;

В последних 5 играх «Рубин» пропускает в среднем 1.60 гола за игру, а забивает, в среднем, 1.20 гола за игру.

казанцы пропускают в 4 последних матчах.

Наш прогноз на игру

В матче «Пари НН» – «Рубин», вероятно, победа достанется команде Сергея Юрана – нижегородцы вполне уверенно смотрятся в родных стенах. Наш прогноз – победа «Пари НН» (2.45).