Смотреть прямую трансляцию матч «Ростов» – «Локомотив», 3 тур кубка России на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2023 в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена».

Стартовые составы на матч:

«Ростов»: Медведев, Прохин, Сернов, Вахания, Семенчук, Акбашев, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.

Главный тренер: Валерий Карпин

«Локомотив»: Гилерме, Митай, Фассон, Кузьмичев, Сильянов, Карпукас, Марадишвили, Жамалетдинов, Пиняев, Раков, Сарвели.

Главный тренер: Михаил Галактионов

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив»

Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».