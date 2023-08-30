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    • «Ростов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2023

    «Ростов» – «Локомотив»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 августа 2023

    Смотреть прямую трансляцию матч «Ростов» – «Локомотив», 3 тур кубка России на «Бомбардир». Прямой эфир матча начнется 30 августа 2023 в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов-Арена».

    Стартовые составы на матч:

    «Ростов»: Медведев, Прохин, Сернов, Вахания, Семенчук, Акбашев, Мохеби, Байрамян, Уткин, Сухомлинов, Голенков.

    Главный тренер: Валерий Карпин

    «Локомотив»: Гилерме, Митай, Фассон, Кузьмичев, Сильянов, Карпукас, Марадишвили, Жамалетдинов, Пиняев, Раков, Сарвели.

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ростов» – «Локомотив»

    Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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    Источник: «Бомбардир»

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