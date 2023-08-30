Карпин высказался о противостоянии с Дзюбой

Главный тренр «Ростова» Валерий Карпин после кубкового матча с «Локомотивом» (2:1) высказался об отсутствии у соперника нападающего Артема Дзюбы.
«Комфортно ли было мне играть против «Локомотива» без Дзюбы? Комфортно должно быть футболистам.
Противостояние с Дзюбой придаeт пикантности матчам? Для журналистов – да», – сказал Карпин.
- Карпин и Дзюба пересекались в «Спартаке».
- Там у них возник конфликт.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
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Источник: «Чемпионат»