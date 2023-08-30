Орлов назвал Дзюбу тормозом

Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в этом сезоне.

«Локомотив» сейчас в очень трудном положении. Дзюба был хорош, спасая их, а сейчас он тормоз в игре. Правда, у него есть гол и голевая передача. Но нужна высокоскоростная игра.

Видимо, нахождение Дзюбы плохо влияет на игроков. Смотрите, Глушенков, Пиняев играют хуже, чем в прошлом сезоне. То же самое Баринов, другие. Тикнизян в команде лучший бомбардир, это защитник», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».