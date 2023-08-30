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    Орлов назвал Дзюбу тормозом

    Комментатор Геннадий Орлов высказался об игре нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в этом сезоне.

    «Локомотив» сейчас в очень трудном положении. Дзюба был хорош, спасая их, а сейчас он тормоз в игре. Правда, у него есть гол и голевая передача. Но нужна высокоскоростная игра.

    Видимо, нахождение Дзюбы плохо влияет на игроков. Смотрите, Глушенков, Пиняев играют хуже, чем в прошлом сезоне. То же самое Баринов, другие. Тикнизян в команде лучший бомбардир, это защитник», – сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

    • 22 августа Дзюбе исполнилось 35 лет.
    • Он лучший бомбардир в истории РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:25
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7470

      Semenycch 1 час назад

      Ох, не Орлову кого то называть тормозом! Да, Дзюба не молод и не быстр ногами, но он очень быстр футбольным интеллектом и пасом. Его скидки под удар в одно касание великолепны.

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      Рейтинг: -79

      diamondfan 1 час назад

      Согласен на все сто! Тормоз и Доска!

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