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    Кузяев объяснил, почему переехал во Францию

    Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал, почему выбрал Лигу 1 в качестве продолжения карьеры.

    «Три года назад я уже много думал о переходе в одну из топ-5 лиг. Это не было неожиданностью. Я потратил какое-то время, чтобы взвесить все «за» и «против», подумать о том, должен ли я покинуть свою страну и в какую лигу мне перейти.

    Это был нелегкий процесс для меня и моей семьи, потому что я только что провел шесть фантастических сезонов в «Зените» и был в очень хороших отношениях со всеми. Но мы пришли к выводу, что пришло время подумать о чем-то другом.

    Появилась эта возможность подписать контракт во Франции... Я действительно хотел играть в пятерке лучших лиг, и все знают репутацию французского футбола. Сборная Франции выиграла чемпионат мира-2018 и вышли в финал в 2022 году, так что это о многом говорит!» – цитирует Кузяева сайт Лиги 1.

    • Россиянин уехал во Францию как свободный агент.
    • Контракт на 2 года.
    • Кузяев уже дебютировал за «Гавр» в Лиге 1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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