Кузяев сравнил жизнь в России и Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал о жизни во Франции.

«В первые несколько недель пребывания здесь у меня сложилось впечатление, что все административные процедуры гораздо сложнее.

Чтобы купить сим-карту, автомобиль или открыть счет в банке, иногда приходится предоставлять документы, подтверждающие адрес, или платежные ведомости. В России все проще», – сказал Кузяев.