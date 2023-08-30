Кузяев сравнил жизнь в России и Франции

Полузащитник «Гавра» Далер Кузяев рассказал о жизни во Франции.
«В первые несколько недель пребывания здесь у меня сложилось впечатление, что все административные процедуры гораздо сложнее.
Чтобы купить сим-карту, автомобиль или открыть счет в банке, иногда приходится предоставлять документы, подтверждающие адрес, или платежные ведомости. В России все проще», – сказал Кузяев.
- Россиянин уехал во Францию как свободный агент.
- Контракт на 2 года.
- Кузяев уже дебютировал за «Гавр» в Лиге 1.
Источник: «Р-Спорт»