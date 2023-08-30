Кузяев назвал причину, по которой ушел из «Зенита» в «Гавр»

Полузащитник Далер Кузяев объяснил, почему перешел в «Гавр».

«Я выбрал «Гавр», по многим причинам. Я уже хотел развиваться в большом чемпионате, а чемпионат Франции очень конкурентоспособен. Затем руководители «Гавра» дали мне понять, что они горячо хотят, чтобы я приехал.

Я увидел, что это очень хорошо структурированный клуб, профессиональный со всех точек зрения. И когда мы с отцом разговаривали с руководством, нас впечатлила точность речи, знание моей игры. Мы сразу подключились к проекту.

Руководители и сотрудники хотели привнести немного больше опыта, и это, вероятно, было еще одной причиной принять меня. Но когда мы разговаривали, речь шла в основном о том, где я буду играть на поле, что от меня ждут. И не потому, что у меня больше опыта, чем у некоторых товарищей по команде, я получил гарантии, это не так.

Ни в одном клубе так не работаю. Нужно будет проявить себя на поле, как в матче, так и на тренировке», – сказал Кузяев в интервью Лиге 1.

Россиянин уехал во Францию как свободный агент.

Контракт на 2 года.

Кузяев уже дебютировал за «Гавр» в Лиге 1.

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