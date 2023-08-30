Зарема рассказала, что происходит со «Спартаком»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о том, что происходит с московским клубом.

Она назвала ряд причин нестабильности «Спартака» в последнее время.

– Что происходит со «Спартаком»?

– Во-первых, закончилась победная инерция, с которой команда прошла 2022 год. После Кубка России «Спартак» ментально почувствовал себя победителем. Те ребята, которые держали кубок в руках, поверили в себя абсолютно заслуженно.

Во-вторых, основа состояла из россиян. Были игры, когда на поле находилось десять игроков из России, и они побеждали. Играли даже молодые Павел Мелешин и Даниил Зорин, а иностранцы добавляли мощи и уверенности».

В-третьих, до конца 2022 года для команды визуально все оставалось по-прежнему: Леонид Федун заходил в раздевалку, морально поддерживал парней, как это было многие годы, хотя фактически уже не принимал решений ни в трансферах, ни в назначениях.

Иными словами, как своего ребенка отдаешь в детский садик: сначала с ним сидишь, потом оставляешь на два часа, потом на полдня, потом на целый день.

В-четвертых, с января 2023 года «Спартак» по-настоящему «остался на целый день». Начался совершенно новый этап не только для команды, но и для офиса клуба, новые принципы работы и организации, распределение функционала и ответственности в первую очередь.

В-пятых, вброс такого количества новых игроков – это всегда стресс для любой команды, если это не воспитанники «Чертаново», которые чувствуют друг друга, как молочные братья. Посмотрите на «Челси». После ухода Романа Абрамовича и смены курса их лихорадит даже с Маурисио Почеттино.

У каждой команды есть цикл. «Спартак» образца 2022 года обрел стабильность к игре против «Зенита», когда произошла знаменитая драка, но не достиг пика развития. А в 2023 году началось новое перестроение, то есть был нарушен жизненный цикл команды. То, насколько плавно и безболезненно в плане результативности и набора очков происходит переход из одной фазы жизни команды к другой, зависит от класса спортивного директора. Это седьмая причина.

Если взглянуть еще выше, результат дает только практический опыт в футболе (не в хоккее, лыжах или водном поло), а не теоретические или консультационные представления высшего менеджмента. Можно нанять пиарщика, но на результате на поле это, увы, не скажется. Это восьмое.

Коллегиальность в принятии решений в футболе приводит либо к коллективной безответственности, либо к увеличению сроков временного лага. Отчетность сдается не поквартально, а еженедельно, иногда два раза в неделю. К этому тоже надо привыкнуть.

У футбола очень быстрый метаболизм: думать и реагировать надо молниеносно. Игрок основы получает травму, вот и новое ТЗ на трансферное окно. Это девятое.

И последнее. Психологический аспект. У тренера Гильермо Абаскаля за последний год были очень сильные потрясения: уход спортивного директора, смена прежнего владельца на корпоративного, увеличение дохода, слава, узнаваемость, рождение ребенка, абсолютная свобода в управлении не только командой, но и клубом.

Все эти факторы влияют на эмоциональное состояние тренера. И внешние факторы также не способствуют дзену. С таким количеством вызовов не сталкивался ни один тренер в РПЛ.