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Зарема рассказала, что происходит со «Спартаком»

30 августа 2023, 12:10
11

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о том, что происходит с московским клубом.

Она назвала ряд причин нестабильности «Спартака» в последнее время.

– Что происходит со «Спартаком»?

– Во-первых, закончилась победная инерция, с которой команда прошла 2022 год. После Кубка России «Спартак» ментально почувствовал себя победителем. Те ребята, которые держали кубок в руках, поверили в себя абсолютно заслуженно.

Во-вторых, основа состояла из россиян. Были игры, когда на поле находилось десять игроков из России, и они побеждали. Играли даже молодые Павел Мелешин и Даниил Зорин, а иностранцы добавляли мощи и уверенности».

В-третьих, до конца 2022 года для команды визуально все оставалось по-прежнему: Леонид Федун заходил в раздевалку, морально поддерживал парней, как это было многие годы, хотя фактически уже не принимал решений ни в трансферах, ни в назначениях.

Иными словами, как своего ребенка отдаешь в детский садик: сначала с ним сидишь, потом оставляешь на два часа, потом на полдня, потом на целый день.

В-четвертых, с января 2023 года «Спартак» по-настоящему «остался на целый день». Начался совершенно новый этап не только для команды, но и для офиса клуба, новые принципы работы и организации, распределение функционала и ответственности в первую очередь.

В-пятых, вброс такого количества новых игроков – это всегда стресс для любой команды, если это не воспитанники «Чертаново», которые чувствуют друг друга, как молочные братья. Посмотрите на «Челси». После ухода Романа Абрамовича и смены курса их лихорадит даже с Маурисио Почеттино.

У каждой команды есть цикл. «Спартак» образца 2022 года обрел стабильность к игре против «Зенита», когда произошла знаменитая драка, но не достиг пика развития. А в 2023 году началось новое перестроение, то есть был нарушен жизненный цикл команды. То, насколько плавно и безболезненно в плане результативности и набора очков происходит переход из одной фазы жизни команды к другой, зависит от класса спортивного директора. Это седьмая причина.

Если взглянуть еще выше, результат дает только практический опыт в футболе (не в хоккее, лыжах или водном поло), а не теоретические или консультационные представления высшего менеджмента. Можно нанять пиарщика, но на результате на поле это, увы, не скажется. Это восьмое.

Коллегиальность в принятии решений в футболе приводит либо к коллективной безответственности, либо к увеличению сроков временного лага. Отчетность сдается не поквартально, а еженедельно, иногда два раза в неделю. К этому тоже надо привыкнуть.

У футбола очень быстрый метаболизм: думать и реагировать надо молниеносно. Игрок основы получает травму, вот и новое ТЗ на трансферное окно. Это девятое.

И последнее. Психологический аспект. У тренера Гильермо Абаскаля за последний год были очень сильные потрясения: уход спортивного директора, смена прежнего владельца на корпоративного, увеличение дохода, слава, узнаваемость, рождение ребенка, абсолютная свобода в управлении не только командой, но и клубом.

Все эти факторы влияют на эмоциональное состояние тренера. И внешние факторы также не способствуют дзену. С таким количеством вызовов не сталкивался ни один тренер в РПЛ.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Салихова Зарема
Комментарии (11)
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VVM1964
1693387185
"У футбола очень быстрый метаболизм" - ЖДЕМ всех с быстрым метаболизмом, скучающих по Зареме !!! ))) Опорожняйтесь...
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RedMaksim97
1693387496
Зарему жарить
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Беспонтий
1693389022
кусок медузы горгоны пытается не утонуть в красно белых приливах и отливах -- фудзи дымит багровым дымом не те цвета осень
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Вомбат
1693389282
Р-спорт уверен: о том, что сейчас происходит со Спартаком, лучше всех знает предводительница красно-белой секты (к адекватным болельщикам, если они еще заходят на этот портал, сие не относится). Хотя такой текст про 10 вероятных причин мог бы выдать любой, а главное, нестабильность Спартака - это уже лет двадцать притча во языцех.
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O-kolesov
1693389386
И одиннадцатое, расформировать Спартак и забыть о его существовании.
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erybov1965
1693393548
Салихова иногда говорит умные вещи,не знаю зачем она это делает на публику,тем более сейчас.Мне сложно судить,что плохого или хорошего она сделала для Спартака.Но видно,что Спартак ей не безразличен.Но как неприятно читать комментарии,некоторых любителей футбола о Салиховой,тем более это в основном мужская половина болельщиков.После этого я всегда задумываюсь,что же она такого преступного сделала в отношении мужского рода.
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NewLife
1693398367
Зарема: вот был Федун у руля в этом детском саду, Спартак был под присмотром, набрал позитивной инерции и даже с неопытным тренером давал результат, а потом пришли люди "без практического опыта в футболе" (эту фразу ей Мост подсказал и обещал наконец помыть голову) и начали портить метаболизм, какая уж тут Чучхэ, так и до диабета недалеко. В общем, виноваты во всем увеличение зарплаты тренера и предоставленная ему свобода, т.е. зарплату надо понизить и обязать Абаскаля не принимать никаких решений самостоятельно, не получив добро от Заремы.))
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