Прямой эфир матча «Спартак» – «Динамо» начнется 29 августа 2023, в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена»

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Соболев.

Главный тренер: Гильермо Абаскаль

«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Кутицкий, Паршивлюк, Фомин, Гагнидзе, Лесовой, Гладышев, Смолов, Грулев.

Главный тренер: Марцел Личка

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Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».