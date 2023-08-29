Прямой эфир матча «Спартак» – «Динамо» начнется 29 августа 2023, в 19:30 по московскому времени. Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена»
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Денисов, Чернов, Бабич, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Игнатов, Медина, Зиньковский, Соболев.
Главный тренер: Гильермо Абаскаль
«Динамо»: Лещук, Скопинцев, Фернандес, Кутицкий, Паршивлюк, Фомин, Гагнидзе, Лесовой, Гладышев, Смолов, Грулев.
Главный тренер: Марцел Личка
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»
Прямой эфир встречи будет проходить на телеканале «Матч! ТВ». Игру также будет транслировать «Фонбет».
Источник: «Бомбардир»