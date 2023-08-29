Личка высказался о возможности поработать в сборной России

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил, есть ли у него амбиции возглавить сборную России.
– Что вы думаете о работе в сборной России? Чуть меньше года назад вы говорили, что не доросли до этой должности.
– Я еще не дорос до работы в сборной России. В национальной команде должен быть тренер, который на протяжении 10-15 лет показывал хорошую работу. Мне еще надо много лет работать.
– Когда вы работали в «Оренбурге», говорили, что хотите попробовать себя в топ-клубе России. Куда дальше стремитесь?
– Хороший вопрос, пока даже не знаю, как ответить. Нам важно работать в «Динамо» и улучшать нашу игру – закрепиться в первой тройке. Быть близко к «Зениту», «Спартаку».
- Личка сменил в «Динамо» Славишу Йокановича.
- Под его руководством команда набрала 11 очков в 6 турах РПЛ и идет на 5-м месте.
- До переезда в столицу чешский тренер 3 года возглавлял «Оренбург».
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.