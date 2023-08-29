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    • Личка высказался о возможности поработать в сборной России

    Личка высказался о возможности поработать в сборной России

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил, есть ли у него амбиции возглавить сборную России.

    – Что вы думаете о работе в сборной России? Чуть меньше года назад вы говорили, что не доросли до этой должности.

    – Я еще не дорос до работы в сборной России. В национальной команде должен быть тренер, который на протяжении 10-15 лет показывал хорошую работу. Мне еще надо много лет работать.

    – Когда вы работали в «Оренбурге», говорили, что хотите попробовать себя в топ-клубе России. Куда дальше стремитесь?

    – Хороший вопрос, пока даже не знаю, как ответить. Нам важно работать в «Динамо» и улучшать нашу игру – закрепиться в первой тройке. Быть близко к «Зениту», «Спартаку».

    • Личка сменил в «Динамо» Славишу Йокановича.
    • Под его руководством команда набрала 11 очков в 6 турах РПЛ и идет на 5-м месте.
    • До переезда в столицу чешский тренер 3 года возглавлял «Оренбург».

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    Источник: «РБ Спорт»

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