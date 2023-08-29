Приводим стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало – в 17:30 по мск.

В составе хозяев поля не сыграют Игорь Дивеев и Егор Ушаков. У «Зенита» из-за травм и дисквалификаций на поле не выйдут, Родригао, Ду Кейрос, Андрей Мостовой.

Стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Роша, Мойзес, Гайич, Набабкин, Зделар, Мендес, Обляков, Чалов, Заболотный.

Главный тренер: Владимир Федотов

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Эракович, Сантос, Фернандес, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Мантуан, Кассьера.

Главный тренер: Сергей Семак