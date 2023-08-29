Приводим ориентировочные стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало – в 17:30 по мск.

В составе хозяев поля не сыграют Игорь Дивеев и Егор Ушаков. У «Зенита» из-за травм и дисквалификаций на поле не выйдут Вильмар Барриос, Родригао, Ду Кейрос, Андрей Мостовой.

Ориентировочные стартовые составы на матч:

ЦСКА: Акинфеев, Глебов, Мойзес, Дивеев, Роша, Обляков, Мендес, Зделар, Медина, Чалов, Заболотный.

Главный тренер: Владимир Федотов

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Сантос, Круговой, Фернандес, Васильев, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Сергеев.

Главный тренер: Сергей Семак