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    Стартовые составы на матч ЦСКА – «Зенит»: 7-й тур РПЛ

    Приводим ориентировочные стартовые составы ЦСКА и «Зенита» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Москве на стадионе «ВЭБ Арена», начало – в 17:30 по мск.

    В составе хозяев поля не сыграют Игорь Дивеев и Егор Ушаков. У «Зенита» из-за травм и дисквалификаций на поле не выйдут Вильмар Барриос, Родригао, Ду Кейрос, Андрей Мостовой.

    Ориентировочные стартовые составы на матч:

    ЦСКА: Акинфеев, Глебов, Мойзес, Дивеев, Роша, Обляков, Мендес, Зделар, Медина, Чалов, Заболотный.

    Главный тренер: Владимир Федотов

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Алип, Сантос, Круговой, Фернандес, Васильев, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Сергеев.

    Главный тренер: Сергей Семак

    Источник: Бомбардир

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