«Спартак» – «Динамо» сыграют в матче 3 тура Кубка России по футболу
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- Матч состоится во вторник, 29 августа.
- Встреча пройдет в Москве на стадионе «Открытие Арена».
- Начало – в 19:30 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Спартак» – «Динамо»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Спартак» – «Динамо»
- победа «Спартака» – 2.30
- ничья – 3.7
- победа «Динамо» – 3.10
Источник: «Бомбардир»