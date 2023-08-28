В Египте подтвердили проведение матчей со сборной России: известны даты встреч

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар подтвердил, что олимпийская сборная страны проведет товарищеский матч против национальной команды России.
«Могу подтвердить информацию о проведении товарищеских матчей со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты – 7 и 11 сентября», – сказал Эль-Аттар.
- Ранее РФС подтвердил матч с Катаром в Дохе, который состоится 12 сентября.
- Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
- Последний матч россияне провели в марте.
Источник: «Спорт-Экспресс»