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    • В Египте подтвердили проведение матчей со сборной России: известны даты встреч

    В Египте подтвердили проведение матчей со сборной России: известны даты встреч

    Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар подтвердил, что олимпийская сборная страны проведет товарищеский матч против национальной команды России.

    «Могу подтвердить информацию о проведении товарищеских матчей со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты – 7 и 11 сентября», – сказал Эль-Аттар.

    • Ранее РФС подтвердил матч с Катаром в Дохе, который состоится 12 сентября.
    • Россия отстранена от международного футбола с февраля 2022 года.
    • Последний матч россияне провели в марте.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +875

      Айболид 16 минут назад

      А "папа" заморскай не забронитъ ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +732

      Fju-2 1 час назад

      С олимпийской сборной? Карпин ростовскими детьми против Сочи не хотел играть, а вот против египетских детей будет..

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