В Египте подтвердили проведение матчей со сборной России: известны даты встреч

Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Валид Эль-Аттар подтвердил, что олимпийская сборная страны проведет товарищеский матч против национальной команды России.

«Могу подтвердить информацию о проведении товарищеских матчей со сборной России в Египте. У нас уже есть конкретные даты – 7 и 11 сентября», – сказал Эль-Аттар.