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    Стартовые составы на матч «Урал» – «Ахмат»: 7-й тур РПЛ

    Приводим ориентировочные стартовые составы «Урала» и «Ахмата» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало – в 13:00 по мск.

    Отметим, в составе «Урала» из-за травм не сыграют Юрий Газинский, Рай Влут, Егор Филипенко, Денис Щербицкий и Артем Мамин.

    Ориентировочные стартовые составы:

    «Урал»: Помазун, Бевеев, Итало, Бегич, Кики, Сиссе, Кулаков, Мишкич, Юшин, Шеттине, Егорычев

    Главный тренер: Виктор Гончаренко

    «Ахмат»: Шелия, Тодорович, Семенов, Челикович, Богосавац, Олейников, Камилов, Ильин, Тимофеев, Бериша, Конате

    Главный тренер: Мирослав Ромащенко

    Источник: Бомбардир

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