Приводим ориентировочные стартовые составы «Урала» и «Ахмата» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало – в 13:00 по мск.
Отметим, в составе «Урала» из-за травм не сыграют Юрий Газинский, Рай Влут, Егор Филипенко, Денис Щербицкий и Артем Мамин.
Ориентировочные стартовые составы:
«Урал»: Помазун, Бевеев, Итало, Бегич, Кики, Сиссе, Кулаков, Мишкич, Юшин, Шеттине, Егорычев
Главный тренер: Виктор Гончаренко
«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Семенов, Челикович, Богосавац, Олейников, Камилов, Ильин, Тимофеев, Бериша, Конате
Главный тренер: Мирослав Ромащенко