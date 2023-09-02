Приводим стартовые составы «Урала» и «Ахмата» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало – в 13:00 по мск.

Отметим, в составе «Урала» из-за травм не сыграют Юрий Газинский, Рай Влут, Егор Филипенко, Денис Щербицкий и Артем Мамин.

Стартовые составы:

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Сиссе, Кики, Юшин, Каштанов.

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Ахмат»: Шелия, Семенов, Богосавац, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Олейников, Ковачев, Камило, Ильин, Конате.

Главный тренер: Мирослав Ромащенко

Отметим, прямую трансляцию матча можно посмотреть на «Бомбардире».