Приводим ориентировочные стартовые составы «Урала» и «Ахмата» на матч 7-го тура РПЛ. Игра пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена», начало – в 13:00 по мск.

Отметим, в составе «Урала» из-за травм не сыграют Юрий Газинский, Рай Влут, Егор Филипенко, Денис Щербицкий и Артем Мамин.

Ориентировочные стартовые составы:

«Урал»: Помазун, Бевеев, Итало, Бегич, Кики, Сиссе, Кулаков, Мишкич, Юшин, Шеттине, Егорычев

Главный тренер: Виктор Гончаренко

«Ахмат»: Шелия, Тодорович, Семенов, Челикович, Богосавац, Олейников, Камилов, Ильин, Тимофеев, Бериша, Конате

Главный тренер: Мирослав Ромащенко