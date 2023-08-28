Глушаков выбрал новую команду

Экс-полузащитник сборной России Денис Глушаков определился, где будет играть после ухода из «Пари НН».

О подписании 36-летнего футболиста объявил медиаклуб «БроукБойз».

«Всем привет. Я хочу расставить точки. Там пишут, что я «ушел в медиафутбол». Я тренируюсь индивидуально по два раза в день семь дней в неделю для того, чтобы продолжить карьеру в РПЛ.

А спарринг-партнеры нужны всегда! И нагрузки, игровой тонус. Пока идут переговоры, мне тренироваться надо с командой и играть без контракта. А уж я точно знаю, что такое медиафутбол.

Адекватные люди понимают и видят, что уровень здесь не ниже, чем во второй лиге, как минимум. Так что буду готовиться здесь, в «Броуках».

Было много предложений, но я знаком с [Дмитрием] Егоровым, живу рядом с Одинцово, на тренировки могу ездить на велосипеде. Есть условия. Стадион большой, штаб, сборники, Антон Соснин, болельщики.

А еще есть Smart Recovery, где профессионалы помогали с восстановлением в сборной и в «Спартаке». Не у всех клубов РПЛ есть такая возможность.

Так что в медиафутбол я не перехожу. Но если буду играть за «Броуков», то выкладываться буду так, будто это РПЛ, чтобы быть готовым к продолжению профессиональной карьеры. Короче, нас не сломать», – написал Глушаков в своем телеграм-канале.

Ранее хавбек выступал за МФК Reality.

Помимо «Пари НН», Глушаков играл на профессиональном уровне за «Локомотив», «Спартак», «Ахмат», «Химки» и другие клубы.

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