«Урал» и «Ахмат» сыграют в матче 7-го тура РПЛ.
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- Игра состоится в субботу, 2 сентября.
- Встреча пройдет в Екатеринбурге на стадионе «Екатеринбург Арена».
- Начало – в 13:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Урал» – «Ахмат»
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Урал» – «Ахмат»
- победа «Урала» – 2.20
- ничья – 4.30
- победа «Ахмата» – 3.15
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Источник: Бомбардир