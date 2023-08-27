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    Канчельскис выделил самого скандального игрока РПЛ

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

    «Последнее время фамилия Дзюбы звучит вне контекста его футбольных достижений. Ну такой уж характер у человека – любит повышенное внимание. Артем, наверное, самый скандальный игрок в РПЛ.

    Но не будь такого характера, возможно, Дзюба бы и не добился больших результатов. Мне кажется, что Артем еще наберет форму и в очередной раз подтвердит свой уровень. Просто он уже возрастной футболист, ему надо чуть больше времени на раскачку», – сказал Канчельскис.

    • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
    • На этой неделе ему исполнилось 35 лет.
    • Контракт Дзюбы с «Локо» действует еще год.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17855

      Garrincha58 1 час назад

      Дзюбе ещё в последний год играя в Зените надо было тогда заканчивать с футболом и переходить в порноиндустрию там бы он со своим характером добился Оскара не меньше

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      Рейтинг: +7244

      sochi-2013 > Garrincha58 44 минуты назад

      Кто про что, а вшивый про баню!

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      Рейтинг: +4834

      Ziklop 2 часа назад

      о какой форме говорит Андрей? максимум 20 минут игры в штрафной в конце игры!

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