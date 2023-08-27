Канчельскис выделил самого скандального игрока РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Последнее время фамилия Дзюбы звучит вне контекста его футбольных достижений. Ну такой уж характер у человека – любит повышенное внимание. Артем, наверное, самый скандальный игрок в РПЛ.

Но не будь такого характера, возможно, Дзюба бы и не добился больших результатов. Мне кажется, что Артем еще наберет форму и в очередной раз подтвердит свой уровень. Просто он уже возрастной футболист, ему надо чуть больше времени на раскачку», – сказал Канчельскис.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

На этой неделе ему исполнилось 35 лет.

Контракт Дзюбы с «Локо» действует еще год.

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