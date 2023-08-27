Зарема похвалила Кузяева

здесь оказался никому не нужен
Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала летний переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».
- Россиянин уехал во Францию как свободный агент.
- Контракт на 2 года.
- Кузяев уже дебютировал за «Гавр» в Лиге 1.
– Говорят, зарплата Кузяева в «Гавре» – около 350 тысяч евро в год. Стоило ли ему уезжать из России?
– Может, у него мечта была поиграть в Европе. Кузяев поиграл за сборную, выиграл с «Зенитом» все что можно, заработал достаточно. Теперь почему бы не попробовать себя в другом чемпионате? Наоборот, это похвально, я считаю. Здесь встречный вопрос: «Сколько стоит мечта?». К тому же, переведите эти деньги в рубли. Не так мало получается, однако.