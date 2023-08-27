Зарема похвалила Кузяева

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала летний переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

Россиянин уехал во Францию как свободный агент.

Контракт на 2 года.

Кузяев уже дебютировал за «Гавр» в Лиге 1.

– Говорят, зарплата Кузяева в «Гавре» – около 350 тысяч евро в год. Стоило ли ему уезжать из России?

– Может, у него мечта была поиграть в Европе. Кузяев поиграл за сборную, выиграл с «Зенитом» все что можно, заработал достаточно. Теперь почему бы не попробовать себя в другом чемпионате? Наоборот, это похвально, я считаю. Здесь встречный вопрос: «Сколько стоит мечта?». К тому же, переведите эти деньги в рубли. Не так мало получается, однако.