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    Зарема похвалила Кузяева

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала летний переход полузащитника Далера Кузяева в «Гавр».

    • Россиянин уехал во Францию как свободный агент.
    • Контракт на 2 года.
    • Кузяев уже дебютировал за «Гавр» в Лиге 1.

    – Говорят, зарплата Кузяева в «Гавре» – около 350 тысяч евро в год. Стоило ли ему уезжать из России?

    – Может, у него мечта была поиграть в Европе. Кузяев поиграл за сборную, выиграл с «Зенитом» все что можно, заработал достаточно. Теперь почему бы не попробовать себя в другом чемпионате? Наоборот, это похвально, я считаю. Здесь встречный вопрос: «Сколько стоит мечта?». К тому же, переведите эти деньги в рубли. Не так мало получается, однако.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3043

      alefreddy 26 минут назад

      здесь оказался никому не нужен

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