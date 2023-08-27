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    • Морган вновь уколол тен Хага на фоне нового хет-трика Роналду

    Морган вновь уколол тен Хага на фоне нового хет-трика Роналду

    Британский журналист Пирс Морган отреагировал на пятничный хет-трик нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду в ворота «Аль-Фата» (5:0).

    «Пока Криштиану забивает три гола, отдает чудесный ассист на Садио Мане и выглядит голодно и бодро, как никогда, напомню, что Эрик «Я гений» тен Хаг посчитал Роналду лишним для «Манчестер Юнайтед». А «МЮ» не может попасть по воротам», – написал фанат «Арсенала» Морган.

    • Пирс стал широко известен после прошлогоднего интервью с Роналду.
    • Криштиану в Саудовской Аравии с зимы.
    • Португалец разорвал контракт с «МЮ» в прошлом году после прихода тен Хага.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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