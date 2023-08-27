Зарема призвала отдать в аренду двух игроков «Спартака»

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова призвала отдать в аренду двух футболистов.

«Кто-нибудь будет заниматься Павлом Масловым и Павлом Мелешиным? Почему они не в аренде до сих пор? Это так «Спартак» работает над тем, чтобы готовить игроков для сборной? Если в Спартаке к ним равнодушны, то куда смотрят агенты?

Павел Маслов не попадает в заявку «Спартака» три матча подряд, Павел Мелешин сыграл за «Спартак» в первом туре против «Оренбурга» и в матче Фонбет Кубка России против «Пари НН», в котором отметился голом. В остальных играх оставался на скамейке», – напомнила Зарема.