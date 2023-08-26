«Спартак» не поздравил Глушакова с днем рождения – Денис отреагировал

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не в обиде на клуб, который не поздравил его с днем рождения.
– Вас не поздравили опять в соцсетях с днeм рождения.
– Я уже привык, видите, и Леонида Федуна уже не поздравляют. Всех легенд «Спартака» поздравляют.
– Не обидно?
– Я что, девочка, обижаться?
– Лично кто‑то поздравил?
– От ребят? Да, конечно, я общаюсь.
- Глушаков был в «Спартаке» в 2013-2019 годах.
- Он выигрывал с командой РПЛ.
- Глушаков без клуба с июня, когда покинул «Пари НН».
Источник: «Матч ТВ»