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    • «Спартак» не поздравил Глушакова с днем рождения – Денис отреагировал

    «Спартак» не поздравил Глушакова с днем рождения – Денис отреагировал

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не в обиде на клуб, который не поздравил его с днем рождения.

    – Вас не поздравили опять в соцсетях с днeм рождения.

    – Я уже привык, видите, и Леонида Федуна уже не поздравляют. Всех легенд «Спартака» поздравляют.

    – Не обидно?

    – Я что, девочка, обижаться?

    – Лично кто‑то поздравил?

    – От ребят? Да, конечно, я общаюсь.

    • Глушаков был в «Спартаке» в 2013-2019 годах.
    • Он выигрывал с командой РПЛ.
    • Глушаков без клуба с июня, когда покинул «Пари НН».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 21:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25072

      DOCTOR PENALTY 29 минут назад

      Да а а..., это совсем не по-спартаковски. (((

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