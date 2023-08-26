«Спартак» не поздравил Глушакова с днем рождения – Денис отреагировал

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков не в обиде на клуб, который не поздравил его с днем рождения.

– Вас не поздравили опять в соцсетях с днeм рождения.

– Я уже привык, видите, и Леонида Федуна уже не поздравляют. Всех легенд «Спартака» поздравляют.

– Не обидно?

– Я что, девочка, обижаться?

– Лично кто‑то поздравил?

– От ребят? Да, конечно, я общаюсь.