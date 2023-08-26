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    Уткин прокомментировал игру «Урала» в матче с «Зенитом»

    Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

    «Может, я скептик, но в «Урал» против «Зенита» в этот раз не верил совсем. Возможно, тут нет прямой связи, но «Урал» уже против «Балтики» выглядел несвежим. Сушить игру против «Балтики» – такой расчет рационален, но только если другого нет.

    Не просто 0:3 в первом тайме, а еще и с тотальным недобегом, как сейчас говорят на спортивном телевидении, сочиняя существительные от глаголов.

    Ну, и невынужденные ошибки, в том числе Помазуна. Про Бивеева вообще говорить не стоит, это провал. Стартовый ресурс «Урала», кажется, исчерпан», – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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