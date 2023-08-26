Уткин прокомментировал игру «Урала» в матче с «Зенитом»

Василий Уткин поделился впечатлениями от матча 6-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Уралом».

Петербуржцы разгромили соперника со счетом 4:0.

Дубль оформил Матео Кассьерра, по разу забили Иван Сергеев и Клаудиньо.

Видеообзор игры можно посмотреть здесь.

«Может, я скептик, но в «Урал» против «Зенита» в этот раз не верил совсем. Возможно, тут нет прямой связи, но «Урал» уже против «Балтики» выглядел несвежим. Сушить игру против «Балтики» – такой расчет рационален, но только если другого нет.

Не просто 0:3 в первом тайме, а еще и с тотальным недобегом, как сейчас говорят на спортивном телевидении, сочиняя существительные от глаголов.

Ну, и невынужденные ошибки, в том числе Помазуна. Про Бивеева вообще говорить не стоит, это провал. Стартовый ресурс «Урала», кажется, исчерпан», – написал Уткин в своем телеграм-канале.