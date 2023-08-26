Евсеев рассказал, чем его удивил «Краснодар»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев дал комментарии по итогам матча 6-го тура РПЛ против «Краснодара».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Краснодарцы не реализовали пенальти в ворота «Факела».

Воронежцы не проиграли 2-й матч подряд и покинули зону прямого вылета.

– Довольны результатом?

– Мы сыграли 0:0. Во‑первых, было неожиданно, что соперник вышел в три центральных защитника. Нам пришлось поработать как раз до игры, потому что была установка одна, но футболисты справились.

Мы видим то, что могут наши игроки сыграть с листа. Было неожиданно, потому что «Краснодар» исповедует атакующий футбол, на этом строится вся работа команды. Было сложно, но опять же мы во многих компонентах переиграли соперника.

Приятно, что мы вроде не обладаем такими возможностями и идем внизу таблицы, но команды, которые идут вверху, пытаются нас чем‑то удивить: схемами и игровыми сочетаниями. Значит, футболисты и мы заслужили такое отношение к себе.

– В первой половине игры у «Краснодара» были перекладины и пенальти. Ушло у «Факела» какое‑то время на адаптацию?

– Я уже все сказал. Да, был пенальти, судья посмотрел – игра рукой. Мяч попадает в перекладину – это не голевой момент, не попадание мяча в створ.