Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал ничью с «Факелом»

Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги гостевого матча 6-го тура РПЛ против «Факела».

Игра завершилась нулевой ничьей.

Краснодарцы потеряли очки во второй встрече подряд.

Они не реализовали пенальти в ворота «Факела».

«Второй незабитый пенальти? Лучше говорить об игре. Мы провели хороший матч, а вам интересно, кто будет исполнять пенальти. Это не самое важное. Лучший игрок не забил – такое бывает.

В первом тайме «Краснодар» доминировал, было 4-5 хороших шансов. В начале второго тайма недостаточно хорошо отреагировали на прессинг «Факела».

Заработали одно очко там, где должны были получить три. В предыдущем матче с «Локомотивом» мы также заслуживали три очка, но это футбол.

Знали, что «Факел» тяжело победить дома, поддержка болельщиков тоже влияла. Игра могла пойти по иному пути, если бы забили в начале первого тайма. Но могу сказать, что доволен игрой команды», – заявил Ивич.