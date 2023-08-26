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    • Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал ничью с «Факелом»

    Тренер «Краснодара» Ивич прокомментировал ничью с «Факелом»

    Главный тренер «Краснодара» Владимир Ивич подвел итоги гостевого матча 6-го тура РПЛ против «Факела».

    • Игра завершилась нулевой ничьей.
    • Краснодарцы потеряли очки во второй встрече подряд.
    • Они не реализовали пенальти в ворота «Факела».

    «Второй незабитый пенальти? Лучше говорить об игре. Мы провели хороший матч, а вам интересно, кто будет исполнять пенальти. Это не самое важное. Лучший игрок не забил – такое бывает.

    В первом тайме «Краснодар» доминировал, было 4-5 хороших шансов. В начале второго тайма недостаточно хорошо отреагировали на прессинг «Факела».

    Заработали одно очко там, где должны были получить три. В предыдущем матче с «Локомотивом» мы также заслуживали три очка, но это футбол.

    Знали, что «Факел» тяжело победить дома, поддержка болельщиков тоже влияла. Игра могла пойти по иному пути, если бы забили в начале первого тайма. Но могу сказать, что доволен игрой команды», – заявил Ивич.

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    Источник: «Матч ТВ»

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