Мор назвал виновного в поражении «Спартака» от «Зенита»

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор призвал главного тренера команды Гильермо Абаскаля к стабильности.

«В игре с «Зенитом» (1:3) Абаскаль всех максимально удивил, стоит ли ещe ждать от него сюрпризов? Надеюсь, сюрпризы от него закончились, потому что, как только они начались, у «Спартака» всe пошло не так. Нужна стабильность, особенно в линии обороны, надеюсь, Абаскаль к ней придeт», – считает Мор.

Испанец в команде год.

Контракт действует еще 2 года.

«Спартак» идет в РПЛ 6-м.

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