Федотов отметил тяжесть ЦСКА в матче с «Оренбургом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче шестого тура РПЛ против «Оренбурга» (1:1).

ЦСКА забил 1-м, но победу не удержал.

Федотов ранее тренировал «Оренбург», выводил его в РПЛ.

Впереди у ЦСКА в РПЛ матч с «Зенитом».

«Очень непростой матч. То, к чему мы готовились, то и увидели на поле. «Оренбург» сегодня вышел с новыми идеями и эмоциями. Ситуация, в который они находятся, заставляет их играть на максимуме.

Нам было непросто, мы медленно принимали решения. Это касается как оборонительных действия, так и действий в атаке. Искали шансы, забили гол, хоть и со стандартна. В первом тайме не реализовали хороший момент, было еще парочка острых ситуации, но не смогли перевести их в голевые эпизоды.

Знаем, откуда растут все ноги, что мы выглядели, мягко говоря, тяжеловато. Это прежде всего касается мыслительных способностей. Но тем не менее команда сражалась, пыталась создавать. Нам пришлось сегодня бросать в бой не совсем подготовленного Давилу. Человек прилетел с другой планеты, еще находится в режиме акклиматизации. Но для него тоже полезно войти в игру и почувствовать запах крови.

Уповаем на то, что нам не достает баланса. Разная степень готовности игроков, после болезни футболистам приходится включаться на пределе возможностей. Получается быстрый набор формы, который ведет к ее быстрой потере. Необходимо грамотное восстановление, но пока на это нет времени», – сказал Федотов.