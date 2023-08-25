Глава ВОБ Шпрыгин знает, как снять с «Динамо» проклятие вдовы Севидова

Основатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин предложил решение по снятию с клуба проклятия.
– Говорят, что вдова Александра Севидова, когда его убрали из команды, прокляла «Динамо». Сказала: «Вы больше никогда не станете чемпионами».
Что мы предлагаем. Сделать Крестный ход от храма Петра и Павла, что возле «ВТБ Арены». Сделать три круга вокруг арены – чтобы Андрей Костин (глава банка ВТБ – прим. «Бомбардира»), Сергей Степашин (член попечительского совета «Динамо» – прим. «Бомбардира»), все динамовские руководители. Надо отмаливать, три раза обойти. Думаю, нас заколдовали.
– То есть Крестный ход вокруг арены.
– Да. И чтобы все динамовцы – силовики, банкиры, спортсмены, ветераны. Толстых Николай Саныч с иконой пойдет. Всех надо собрать, позовем батюшку. Есть такая история насчет сглаза. Иначе у меня нет объяснений того, почему золото было где-то рядом, а потом – бах, и нет его.
- Севидов-старший покинул тренерский пост в «Динамо» в 1985 году.
- С тех пор команда ни разу не становилась чемпионом.
- Последний трофей «Динамо» датирован 1995 годом (Кубок России). Он взят при Константине Бескове.