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  • Глава ВОБ Шпрыгин знает, как снять с «Динамо» проклятие вдовы Севидова

Глава ВОБ Шпрыгин знает, как снять с «Динамо» проклятие вдовы Севидова

25 августа 2023, 13:26
7

Основатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин предложил решение по снятию с клуба проклятия.

– Говорят, что вдова Александра Севидова, когда его убрали из команды, прокляла «Динамо». Сказала: «Вы больше никогда не станете чемпионами».

Что мы предлагаем. Сделать Крестный ход от храма Петра и Павла, что возле «ВТБ Арены». Сделать три круга вокруг арены – чтобы Андрей Костин (глава банка ВТБ – прим. «Бомбардира»), Сергей Степашин (член попечительского совета «Динамо» – прим. «Бомбардира»), все динамовские руководители. Надо отмаливать, три раза обойти. Думаю, нас заколдовали.

– То есть Крестный ход вокруг арены.

– Да. И чтобы все динамовцы – силовики, банкиры, спортсмены, ветераны. Толстых Николай Саныч с иконой пойдет. Всех надо собрать, позовем батюшку. Есть такая история насчет сглаза. Иначе у меня нет объяснений того, почему золото было где-то рядом, а потом – бах, и нет его.

  • Севидов-старший покинул тренерский пост в «Динамо» в 1985 году.
  • С тех пор команда ни разу не становилась чемпионом.
  • Последний трофей «Динамо» датирован 1995 годом (Кубок России). Он взят при Константине Бескове.

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Комментарии (7)
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JTherry
1692960399
Шпрыгину подлечить память надо срочно, склерозом страдает явно: когда это у днища "золото было где-то рядом"..?) Кубок, действительно, из-под носа увели... крестный ход вокруг Луны три раза посоветуй своим спонсорам, чтобы наверняка..!)
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Давид59
1692961273
По-моему можно проще сделать. Костину не кругами ходить вокруг арены, а достать кошелёк, нанять хороших менеджеров и купить хороших игроков. Видать яхта и личный самолёт ему важнее.
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Ziklop
1692968683
сдать Шпрыгина в монастырь и забыть про идиота! альтернатива сдать мозгоправам!
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1692974005
Бред.
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