Глава ВОБ Шпрыгин знает, как снять с «Динамо» проклятие вдовы Севидова

Основатель Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ), фанат «Динамо» Александр Шпрыгин предложил решение по снятию с клуба проклятия.

– Говорят, что вдова Александра Севидова, когда его убрали из команды, прокляла «Динамо». Сказала: «Вы больше никогда не станете чемпионами».

Что мы предлагаем. Сделать Крестный ход от храма Петра и Павла, что возле «ВТБ Арены». Сделать три круга вокруг арены – чтобы Андрей Костин (глава банка ВТБ – прим. «Бомбардира»), Сергей Степашин (член попечительского совета «Динамо» – прим. «Бомбардира»), все динамовские руководители. Надо отмаливать, три раза обойти. Думаю, нас заколдовали.

– То есть Крестный ход вокруг арены.

– Да. И чтобы все динамовцы – силовики, банкиры, спортсмены, ветераны. Толстых Николай Саныч с иконой пойдет. Всех надо собрать, позовем батюшку. Есть такая история насчет сглаза. Иначе у меня нет объяснений того, почему золото было где-то рядом, а потом – бах, и нет его.