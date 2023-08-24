Зарема прокомментировала вызов шести игроков «Спартака» в сборную России

Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала вызов шести спартаковцев в сборную России.

«Я рада за наших парней. Жаль, что Пруцев не попал в сборную.

Малышев сказал, что «Спартак» – базовый клуб сборной? Да, такая стратегия была у Луки Каттани. Но что сейчас сделали за 2,5 трансферных сезона, чтобы можно было сказать, что в «Спартаке» играют россияне-сборники?

Осенью 2022-го были игры, когда на поле выходили 10 россиян, и «Спартак» набирал очки. Сейчас такие игры не припомню», – сказала Зарема.

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