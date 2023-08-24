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    • Зарема прокомментировала вызов шести игроков «Спартака» в сборную России

    Зарема прокомментировала вызов шести игроков «Спартака» в сборную России

    Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала вызов шести спартаковцев в сборную России.

    «Я рада за наших парней. Жаль, что Пруцев не попал в сборную.

    Малышев сказал, что «Спартак» – базовый клуб сборной? Да, такая стратегия была у Луки Каттани. Но что сейчас сделали за 2,5 трансферных сезона, чтобы можно было сказать, что в «Спартаке» играют россияне-сборники?

    Осенью 2022-го были игры, когда на поле выходили 10 россиян, и «Спартак» набирал очки. Сейчас такие игры не припомню», – сказала Зарема.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +838

      Айболид 1 час назад

      — Ой, какая радость! Там, в телевизоре, какой-то дядя с большими усами вашей маме цветы подарил! (с)
      Ну хоть какой-то повод для радости . Всё таки базовый клуб .

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