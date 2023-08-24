«Фламенго» не намерен отпускать Педро в «Зенит»: известна причина

«Фламенго» блокирует трансфер нападающего Педро Абреу в «Зенит».
Бразильский клуб столкнулся с дефицитом форвардов, поэтому не готов принять 25-миллионное предложение от чемпиона РПЛ.
В сентябре «Фламенго» сыграет в финале Кубка Бразилии и хочет сохранить боеспособный состав.
- Рыночная стоимость бразильца – 22 миллиона евро.
- Он уже играл в Европе за «Фиорентину».
- Статистика форварда во «Фламенго»: 196 матчей, 94 гола, 23 ассиста.
- Педро – участник ЧМ-2022, победитель Кубка Либертадорес.
Источник: Globo Esporte