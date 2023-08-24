«Фламенго» не намерен отпускать Педро в «Зенит»: известна причина

«Фламенго» блокирует трансфер нападающего Педро Абреу в «Зенит».

Бразильский клуб столкнулся с дефицитом форвардов, поэтому не готов принять 25-миллионное предложение от чемпиона РПЛ.

В сентябре «Фламенго» сыграет в финале Кубка Бразилии и хочет сохранить боеспособный состав.