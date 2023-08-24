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    • «Фламенго» не намерен отпускать Педро в «Зенит»: известна причина

    «Фламенго» не намерен отпускать Педро в «Зенит»: известна причина

    «Фламенго» блокирует трансфер нападающего Педро Абреу в «Зенит».

    Бразильский клуб столкнулся с дефицитом форвардов, поэтому не готов принять 25-миллионное предложение от чемпиона РПЛ.

    В сентябре «Фламенго» сыграет в финале Кубка Бразилии и хочет сохранить боеспособный состав.

    • Рыночная стоимость бразильца – 22 миллиона евро.
    • Он уже играл в Европе за «Фиорентину».
    • Статистика форварда во «Фламенго»: 196 матчей, 94 гола, 23 ассиста.
    • Педро – участник ЧМ-2022, победитель Кубка Либертадорес.

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    Источник: Globo Esporte

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    Сегодня, 11:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +68806

      portero 24 минуты назад

      Уток много, и они летят .... в лучшем случае в РПЛ прилетят у весне!!!!
      Сейчас слишком много препятствий...

      0
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      Рейтинг: +12324

      ВетеR 1 час назад

      в зюните своих педро по заиые небалуйся )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5796

      Питерский князь 1 час назад

      У Фламенго голюцинации.

      0
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      Рейтинг: +2762

      Болотоход 1 час назад

      На бабки разводят помойку блеклую))

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      Рейтинг: +1438

      SLADE2019 1 час назад

      Из-за этого от 25 лямов отказываться? Хорошо живут.

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      Рейтинг: +68806

      portero > SLADE2019 22 минуты назад

      Понятно, 25 слишком мало, чтоб отдать игрока в доброму хозяину...

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