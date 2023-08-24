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  • «Фламенго» не намерен отпускать Педро в «Зенит»: известна причина

«Фламенго» не намерен отпускать Педро в «Зенит»: известна причина

24 августа 2023, 11:40
4

«Фламенго» блокирует трансфер нападающего Педро Абреу в «Зенит».

Бразильский клуб столкнулся с дефицитом форвардов, поэтому не готов принять 25-миллионное предложение от чемпиона РПЛ.

В сентябре «Фламенго» сыграет в финале Кубка Бразилии и хочет сохранить боеспособный состав.

  • Рыночная стоимость бразильца – 22 миллиона евро.
  • Он уже играл в Европе за «Фиорентину».
  • Статистика форварда во «Фламенго»: 196 матчей, 94 гола, 23 ассиста.
  • Педро – участник ЧМ-2022, победитель Кубка Либертадорес.

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Источник: Globo Esporte
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига Зенит Фламенго
Комментарии (4)
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SLADE2019
1692867080
Из-за этого от 25 лямов отказываться? Хорошо живут.
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ВетеR
1692868603
в зюните своих педро по заиые небалуйся )
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portero
1692871730
Уток много, и они летят .... в лучшем случае в РПЛ прилетят у весне!!!! Сейчас слишком много препятствий...
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